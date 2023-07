Odmawiasz sobie słodkości przed snem? Zdaniem amerykańskich ekspertów to błąd

Spożywanie pokarmów zawierających duże ilości cukrów prostych może powodować lub nasilać problemy ze snem. Organizm zamienia wspomniane związki w energię, co siłą rzeczy znacznie utrudnia lub niekiedy wręcz uniemożliwia wieczorny odpoczynek. Gdzie tkwi zatem klucz do dobrego snu? Odpowiedź brzmi: w umiarze i sięganiu po odpowiednie produkty. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Słodkości dozwolone przed snem

Jak przekonuje dr Janet Kennedy, psycholożka kliniczna, specjalizująca się w terapii zaburzeń snu, wcale nie trzeba odmawiać sobie słodkości przed snem. Należy jednak wybierać mądrze, biorąc pod uwagę skład poszczególnych wyrobów. „Dobre” jedzenie zawiera małe ilości cukru, białko i tłuszcz. Jakie produkty są więc dozwolone przed snem? Można zaserwować sobie na dobranoc kanapki z pełnoziarnistego pieczywa posmarowane masłem orzechowym. Świetnie sprawdzi się również jogurt grecki z jagodami i migdałami oblanymi ciemną czekoladą. Ważne, by zachować umiar i nie zjadać zbyt obfitych posiłków przed wieczornym odpoczynkiem. Ekspertka podkreśla jednocześnie:

Przejadanie się lub głodzenie może zakłócać sen. Takie działanie sprzyjają występowaniu bezsenności i budzeniu się w nocy z powodu refluksu bądź wahań stężenia glukozy we krwi.

Dbałość o zbilansowany skład przekąsek zminimalizuje ryzyko gwałtownych „skoków” poziomu cukru w organizmie, a w rezultacie pozwoli uniknąć tych nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych. Warto przypomnieć, że refluks to nic innego jak zarzucanie, częściowo strawionych pokarmów z żołądka do przełyku i jamy ustnej spowodowane nieprawidłowościami w pracy dolnego zwieracza przełyku. Towarzyszy mu uczucie pieczenia za mostkiem, które oznacza zgagę.

Co jeść przed snem, by się wyspać?

Warto sięgać po produkty zawierające tryptofan. To aminokwas, który bierze udział w produkcji melatoniny, czyli hormonu ułatwiającego zasypianie. Związek ten mają w swoim składzie między innymi: chleb pełnoziarnisty, brązowy ryż, awokado, banany, nasiona roślin strączkowych, piersi, kurczaka i indyka, jaja czy sery. Dobry sen wspomagają również kwasy tłuszczowe omega-3 obecne na przykład w rybach i orzechach.

Źródło: WPROST, parade.com