To najzdrowszy dodatek do kanapek, który wspiera odchudzanie. Stosuj go zamiast masła

Awokado można smarować chleb codziennie i jeść zamiast masła. I nie chodzi wyłącznie o to, że jest mniej kaloryczne niż masło.

Czy awokado jest zdrowe?

Ten owoc jest bowiem bogaty w tłuszcze i ma całkiem sporo kalorii. W 100 g awokado znajduje się ok. 160 kalorii, co oznacza, że średniej wielkości owoc zawiera aż 430 kalorii. W maśle jest ich jednak jeszcze więcej (100 g to 735 kcal). W awokado występuje jednak przewaga jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, natomiast w maśle kwasów nasyconych. A większa ilość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych uznawana jest za korzystniejszą dla zdrowia.

Jednym z cennych kwasów, zawartych w awokado jest kwas oleinowy, który zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi. Jego regularne spożywanie wpływa na poprawę profilu lipidowego i pozytywnie działa na układ sercowo-naczyniowy, zapobiegając powstawaniu miażdżycy. Zawarty w awokado tłuszcz sprawia także, że cenne składniki odżywcze, zawarte w warzywach, które obok pasty z awokado znajdą się na kanapce, będą lepiej przyswajalne. Badania wskazują, że organizm wchłonie na przykład aż cztery razy więcej likopenu z pomidorów, jeżeli zjemy je razem z awokado.

Inne korzyści z jedzenia pasty z awokado

Wysoka zawartość potasu zawartego w awokado ma korzystny wpływ na poziom ciśnienia krwi, pracę serca oraz prawidłową pracę układu krążenia. Spore ilości witamin A, C i E, które zaliczane są do przeciwutleniaczy, chronią przed zachorowaniem na choroby nowotworowe. Korzystnie wpływają też na skórę, nadając jej blasku i świeżości. Witaminy z grupy B, które znajdziemy w owocu, wzmacniają układ nerwowy. Włączenie awokado do diety ma też korzystny wpływ na wzrok, ponieważ owoc zawiera luteinę i zeaksantynę. W składzie awokado znajdziemy też błonnik, który reguluje pracę jelit i wspomaga odchudzanie (w 100 g. 3,3 g). W maśle go nie ma. Po zjedzeniu awokado czujemy na długo uczucie sytości i nie mamy ochoty podjadać. Dlatego awokado zalecane jest w dietach odchudzających.

Wypróbuj przepis na pastę z awokado do kanapek.

Doskonale smakuje z plasterkami świeżego pomidora z parmezanem. Można też na posmarowaną pastą kanapkę położyć plasterek wędliny, sera i ulubionych warzyw. Smakuje doskonale.

Przepis: Pasta z awokado do kanapek Zdrowy zamiennik masła. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 awokado

sok z cytryny opcjonalnie (żeby pasta nie czerniała)

przyprawy wg uznania (np.: sól, czosnek, natka pietruszki) Sposób przygotowania Umyj awokadoAwokado należy umyć pod bieżącą wodą. Przekroić na pół, wyciągnąć nasiono, obrać. Zblenduj owocDodać sok z cytryny, przyprawy i zblendować na gładką masę (zamiast blendera można rozdrobnić widelcem). Pastę należy przechowywać w zamkniętym pojemniku w lodówce.

