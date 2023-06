Te kawowe lody zrobisz w 5 minut! Wystarczy, że masz w domu trzy składniki

Te lody nie zawierają cukru, produktów mlecznych (są wegańskie i odpowiednie dla osób z nietolerancją laktozy) i przyrządza się je błyskawicznie. To doskonała opcja np. na niespodziewaną wizytę gości. Ważne, aby mieć w zamrażarce jeden ważny składnik.

Lody z mrożonych bananów

Kto raz zrobi lody z mrożonych bananów, prawdopodobnie już zawsze będzie mieć w zamrażarce paczkę tych owoców. Zmrożone banany wystarczy zmiksować z ulubionymi dodatkami i lody gotowe! Jak mrozić banany? Najlepiej pokroić je w niezbyt grube plastry i pakować porcjami w torebki do mrożenia. Z rozdrobnieniem niewielkich kawałków zamrożonych owoców poradzi sobie wówczas każdy blender. Lody z mrożonych bananów podaje się od razu. Nie trzeba ich już dodatkowo mrozić czy używać maszynki do lodów. Same w sobie są idealnie kremowe i puszyste.

My dziś proponujemy lody kawowe, ale mrożone banany można łączyć z innymi dodatkami: świeżymi owocami (doskonale nadają się do tego jagody), kremami orzechowymi i czekoladowymi oraz jogurtem.

Kawowe lody na bazie bananów

Nasz przepis to lody z mrożonych bananów z dodatkiem masła orzechowego i kawy. Zalecamy, aby nie dodawać do nich cukru: jeśli lubisz bardzo słodkie desery, wykorzystaj mocno dojrzałe banany, które mają najwięcej słodyczy. Można też do lodów dodać odrobinę cynamonu, który również doda słodkości. W wersji na dla najmłodszych można dodać do lodów zbożową kawę instant. W bardziej rozpustnej wersji można do takich lodów, już po zmiksowaniu składników, dodać kawałki pokruszonych ciastek, czekolady lub prażone orzechy. Gotowe lody można udekorować całymi ziarnami kawy.

Przepis: Kawowe lody z trzech składników Zdrowe lody na bazie bananów. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 mrożone banany (pokrojone w kawałki)

2 łyżki masła orzechowego

łyżka kawy instant Sposób przygotowania Zmiksuj składnikiMrożone kawałki bananów, masło orzechowe i kawę zmiksuj blenderem na gładką masę. To wszystko! Lody podawaj od razu.

Czytaj też:

Żółty owoc mocy. Czy można jeść banany codziennie?Czytaj też:

Posyp truskawki solą. Efekt cię zaskoczy. Jak sól zmienia smak truskawek?