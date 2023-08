Jak przechowywać wiśnie na zimę? Najlepsze sposoby

Wiśnie to nietrwałe owoce, które szybko się psują. Najlepiej jeść świeże lub kilka dni po zebraniu. Przez kilka dni można przechowywać je w lodówce lub w chłodnym miejscu, np. w piwnicy. Istnieją jednak sposoby, żeby wiśniami cieszyć się przez cały rok. Dobrym pomysłem jest mrożenie owoców. Mrożonki, w przeciwieństwie do przetworów, zachowują bowiem większość cennych wartości odżywczych. Jeśli odpowiednio się je przechowuje, również smakowych. Do mrożenia najlepiej wybrać dojrzałe nieuszkodzone owoce.

Jak mrozić wiśnie?

Wiśnie przed zamrożeniem należy umyć i wysuszyć na papierowym ręczniku lub czystej ściereczce kuchennej. Można wydrylować je z pestek lub zamrozić w całości. Suche owoce należy podzielić na małe porcje i włożyć do plastikowych woreczków i rozłożyć je na płasko, tak by się ze sobą nie stykały. Zapobiegnie to sklejaniu się owoców. Po 2-3 dniach, zmrożone owoce można przesypać do większego woreczka lub pudełka. Innym sposobem, który zapobiega sklejaniu się owoców, jest delikatne posypanie ich przed zamrożeniem cukrem.

Trzeba zwracać uwagę, żeby opakowanie, w którym będziemy mrozić owoce, było wykonane z tworzywa przeznaczonego do przechowywania żywności. Owoce należy szczelnie je zamknąć, żeby nie straciły aromatu i nie przesiąkły zapachem innych produktów. Wiśnie można przechowywać przez 8 do 10 miesięcy w temperaturze -18 stopni Celsjusza. Po rozmrożeniu nie należy ich ponownie zamrażać. Owoce można wykorzystać do deserów, soków, kompotów, ciast, dżemów i konfitur.

Jak suszyć wiśnie?

Kolejnym sposobem, który pozwala przechować wiśnie jest wysuszenie ich. Suszone wiśnie można dodawać do potraw, ale też jeść jako samodzielną przekąskę, zamiast słodyczy. Do suszenia należy wybrać dojrzałe owoce, umyć je i pozbawić je pestek. Suszyć można w suszarce do owoców i warzyw lub w piekarniku. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 55 stopni Celsjusza, żeby nie straciły cennych właściwości odżywczych, a zwłaszcza witaminy C. Trzeba pamiętać, żeby uchylić drzwiczki piekarnika w czasie suszenia. Wtedy owoce szybciej stracą wilgoć. Wysuszone i wystudzone owoce należy umieścić w pudełku i szczelnie je zamknąć. Można je przechowywać do roku.

Jakie przetwory można robić z wiśni?

Wiśnie można też przechować na zimę, robiąc z nich przetwory. Owoce nadają się idealnie do tego, żeby przygotować z nich kompot, który będzie smacznym dodatkiem do obiadu. Trzeba jednak pamiętać, że aby nie popsuł się przez kilka miesięcy, należy pasteryzować słoiki, w których chcemy go przechować. Z dojrzałych owoców wiśni można też sporządzić konfiturę albo dżem, którymi można smarować pieczywo, albo wzbogacić smak twarożku, domowego ciasta czy innego deseru. Niektórzy lubią też dodawać je do napojów, na przykład do herbaty.

Na zimowe wieczory można też przygotować nalewkę z wiśni, która nie tylko dobrze smakuje, ale wzmacnia też pracę serca. To oczywiście propozycja dla dorosłych, bo przygotowuje się ją na wódce i spirytusie.

Dlaczego warto jeść wiśnie?

Wiśnie są cenione nie tylko za intensywny, nieco cierpki smak, ale mają też cenne właściwości odżywcze. Zawierają dużo witaminy C oraz żelaza. Znajdziemy w nich też garbniki, pektyny oraz inozytol, który obniża poziom „złego” cholesterolu. Natomiast zawarta w miąższu wiśni kumaryna zmniejsza krzepliwość krwi. Dlatego jedzenie wiśni zalecane jest m.in. pacjentom po zawałach serca i udarach. Kolejną cenną właściwością wiśni jest jej wpływ na regenerację mięśni i zmniejszenie ich bólu po wysiłku fizycznym. Badania opisane w „The Journal of Nutrition” potwierdziły także, że regularne spożywanie wiśni obniża stężenie kwasu moczowego w osoczu, zapobiegając wystąpieniu objawów dny moczanowej.

