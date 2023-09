Owsianka kawowa to moc energii o poranku. Takiej jeszcze nie jedliście

Owsiankę można zrobić na bardzo wiele sposobów. Doskonale smakuje na słodko, na przykład pod postacią owsianki sernikowej, która jest „śniadaniową wersją” tego wypieku. Coś dla siebie znajdą jednak też fani bardziej wytrawnych smaków, przygotowując ją z dodatkiem warzyw i ulubionych ziół. Ci, którzy się spieszą – mogą zrobić owsiankę do picia, czyli śniadanie gotowe w 5 minut. Z kolei na sobotnie, leniwe poranki idealnie sprawdzą się naleśniki owsiane. Miłośnicy kawy mogą przyrządzić kawową owsiankę, która skutecznie postawi ich na nogi.

Jak zrobić owsiankę kawową?

Owsianka kawowa jest idealnym przykładem śniadania, które świetnie pobudzi i doda energii na cały dzień. Płatki owsiane, czyli z pozoru nudne danie, może smakować naprawdę znakomicie – zwłaszcza, gdy zostanie ono wzbogacone kawowym aromatem. Przepis jest prosty, a jednocześnie owsianka wychodzi niezwykle smaczna.

Przepis: Kawowa owsianka

Składniki:
½ szklanki błyskawicznych płatków owsianych,

¾ szklanki mleka,

¼ szklanki zaparzonej kawy,

łyżka miodu lub syropu klonowego,

odrobina soli. Sposób przygotowania Gotowanie owsiankiNajpierw umieśćcie płatki, mleko, kawę i sól w drobnym rondelku, a całość przykryjcie pokrywką. Podgrzewajcie na średnim ogniu, do momentu aż owsianka zgęstnieje (powinno to zająć około 5 minut). Mieszajcie całość co jakiś czas. Dodajcie miód lub syrop klonowyNadal podgrzewając owsiankę na małym ogniu, dodajcie do niej miodu lub syropu klonowego. Możecie również użyć odrobiny ekstraktu z wanilii. Dorzućcie ulubione dodatkiDo owsianki dodajcie swoje ulubione dodatki, na przykład owoce sezonowe, orzechy lub daktyle.

Owsianka kawowa – porady

Żeby wasza owsianka kawowa wyszła naprawdę pyszna, zastosujcie kilka poniższych wskazówek:



Najlepiej użyjcie płatków owsianych górskich – są drobniejsze, niż płatki owsiane zwykłe, przez co nie wymagają tak długiego gotowania. Są także zdrowsze w porównaniu do płatków owsianych błyskawicznych.

Jeśli chcecie, żeby wasza owsianka była słodsza – nie używajcie cukru, ale postawcie na przykład na odrobinę miodu, syropu z agawy lub syropu daktylowego.

Do owsianki kawowej najlepiej sprawdzi się świeżo zaparzona kawa. Wybierzcie też kawę, która jest dobra jakościowo.

Koniecznie dorzućcie też swoje ulubione dodatki. Idealne będą między innymi daktyle, orzechy, ale też świeże owoce takie jak truskawki czy borówki. Dobrze sprawdzą się też porzeczki, które świetnie przełamią słodycz owsianki.

Jeśli przygotujecie owsiankę kawową wieczorem – przez noc wspaniale nasiąknie ona aromatem kawy, przez co będzie jeszcze smaczniejsza.

Jeżeli nie lubicie zwykłej kawy, śmiało możecie użyć kawy zbożowej – ona też nada płatkom owsianym pysznego aromatu.

Dlaczego owsianka z kawą jest zdrowa?

Te osoby, które uwielbiają zarówno owsiankę, jak i kawę – mogą połączyć te dwie rzeczy i przygotować pyszny i zdrowy posiłek na rozpoczęcie dnia. Kawa, wbrew pozorom, również ma wiele substancji odżywczych a przez to może stanowić zdrowy dodatek do naszej diety. Jeżeli przygotowujemy ją w klasycznej formie – ważne jest, by pić ją w odpowiednich ilościach. Udowodniono, że zawarta w kawie kofeina może oddziaływać w sposób pozytywny na nasz organizm. Zwiększa ona czujność i koncentrację, ale też jej regularne picie może zapobiegać wielu chorobom, na przykład sercowo-naczyniowym czy chorobie Alzheimera. Bezpieczna dzienna dawka kofeiny wynosi 400 mg.

O cennych właściwościach owsianki słyszał chyba niemal każdy. Płatki owsiane są dobrym źródłem węglowodanów i błonnika, a także zawierają więcej białka i tłuszczu niż większość zbóż. Dzięki ich prozdrowotnym właściwościom pomagają one obniżyć cholesterol i poziom cukru we krwi, wspierają też odchudzanie i dobrze wpływają na pracę jelit.

