Domowy budyń to pomysł na deser bez grama konserwantów. Prosty przepis

Przygotowując budyń, zazwyczaj wybieramy prostszą drogę i kupujemy ten w torebce. Później wystarczy go zagotować razem z mlekiem i gotowe. Jeśli jednak przygotujecie samodzielnie taki domowy budyń – gwarantujemy, że będzie tak smaczny, ze już nigdy nie użyjecie „gotowca”. Co więcej, będzie też zdrowszy niż ten kupiony w sklepie, a jego przygotowanie wcale nie zajmuje tak dużo czasu, jak mogłoby się wydawać. Taki budyń możecie zrobić też na różne sposoby, wybierając swój ulubiony smak i dodatki.

Jak zrobić domowy budyń?

Zrobienie domowego budyniu wcale nie jest trudne. Cały proces sprowadza się do wymieszania wszystkich składników i zagotowania ich razem do momentu, aż całość uzyska odpowiednią konsystencję. Poza tradycyjną wersją budyniu możecie spróbować zrobić też budyń owsiany, jaglany lub budyń czekoladowy (dodaje się wtedy do niego kakao), a nawet budyń z bananów. Do klasycznej odsłony budyniu możecie dodawać też swoje ulubione dodatki smakowe, na przykład wanilię czy cynamon. Świetnie sprawdzą się też rodzynki. Taki deser doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno – możecie zabrać go na przykład w słoiczku do pracy czy szkoły.

Przepis: Domowy budyń Domowy budyń będzie sto razy smaczniejszy, ale też znacznie zdrowszy, niż ten kupiony w sklepie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 łyżka cukru wanilinowego,

3 - 5 żółtek,

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

1/3 szklanki cukru,

500 ml mleka. Sposób przygotowania Umieśćcie wszystkie produkty w rondelkuNajpierw umieśćcie w rondelku mąkę ziemniaczaną, cukier, cukier wanilinowy, mleko i żółtka. Całość wymieszajcie. Postawcie rondelek na ogniu i mieszajcie co chwilę. Zagotujcie masęCałość podgrzewajcie do momentu, aż wszystkie składniki się rozpuszczą i powstanie gładka masa. Na koniec zagotujcie masę. Pamiętajcie, by mieszać budyń – inaczej powstaną w nim niesmaczne grudki. Odstawcie budyń do przestygnięciaPo zagotowaniu odstawcie budyń na chwilę, by lekko przestygł, a następnie przełóżcie do miseczek. Możecie go podawać ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Domowy budyń jest zdrowszy niż ten kupiony

Poza wspaniałym smakiem domowy budyń jest też zdrowszy niż ten gotowy z torebki. W takich „sklepowych budyniach” znajduje się wiele konserwantów i różnego rodzaju ulepszaczy. Z kolei budyń przygotowany w domu jest wytwarzany z mleka, dlatego jest cennym źródłem wapnia, które stanowi podstawowy budulec kości. Do tego wykorzystuje się również żółtka, które nadają mu pięknego koloru, a więc nie ma potrzeby dodawania żadnych sztucznych barwników.

Jak urozmaicić ten deser?

Budyń to pyszny deser, który większości z nas kojarzy się z czasem dzieciństwa. Dla każdego najlepsze były wtedy resztki, które wyskrobywało się łyżką z garnka. Taki domowy budyń możecie mieszać z różnego rodzaju dodatkami. Świetnie sprawdzą się świeże owoce, zwłaszcza maliny, ale też galaretka czy słodkie sosy, na przykład karmelowy lub czekoladowy. Możecie również dorzucić kilka kostek czekolady. Ten deser możecie modyfikować według własnych upodobań.

Jak jeszcze można go urozmaicić? Po zagotowaniu i lekkim ostudzeniu dodajcie do niego odrobinę dżemu. Świetnie sprawdzi się dżem z aronii, który idealnie przełamie słodycz tego smakołyku. Domowy budyń z powodzeniem wykorzystacie też do różnego rodzaju deserów, między innymi jako nadzienie karpatki. Dobrym pomysłem jest też dodanie go do owsianki – powstanie w ten sposób pyszna owsianka budyniowa. Możecie również przygotować babeczki z budyniem lub jabłecznik z budyniem.

