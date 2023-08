Owsianka z miso i karmelizowanymi bananami. Nie można przestać jej jeść

Nie trzeba przekonywać, że wartościowe i smaczne śniadanie to jeden z warunków udanego dnia. Pierwszy posiłek daje nam bowiem energię i wpływa pozytywnie na zdolność uczenia się i koncentracji w pracy. Jednym z lepszych wyborów są płatki owsiane bogate w cenny błonnik, białko i minerały, które dodatkowo mogą obniżać poziom cholesterolu i cukru we krwi. Dodanie do owsianki słonawej pasty miso, choć na początku wydaje się zaskakujące, tak naprawdę daje niezwykły efekt smakowy. A wraz z karmelizowanym bananem sprawi, że nie można się oderwać od tego dania. Pyszne śniadanie zapewni nam dobry nastrój na resztę dnia.

Przepis: Owsianka z miso i karmelizowanym bananem Zdrowe śniadanie dla smakoszy. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g płatków owsianych (ok. pół szklanki)

300 g mleka zwykłego lub roślinnego (duża szklanka)

1 łyżeczka jasnej pasty miso

1 dojrzały banan

3 łyżki syropu klonowego Sposób przygotowania Przygotuj składnikiObierz banana i pokrój na małe kawałki. Na patelni podduś banana z syropem klonowym, aż powstanie gęsta, lekko skarmelizowana pasta. Ugotuj płatkiDo garnka wlej mleko i dodaj płatki. Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 10 minut, co jakiś czas mieszając, aby płatki się nie przypaliły. Połącz składnikiWyłącz gaz i dodaj miso. Dokładnie wymieszaj. Do zawartości garnka dodaj banana z syropem klonowym i ponownie wymieszaj.

Wskazówki do przygotowania owsianki z miso i bananami

Według słynnego kucharza Jamiego Oliviera idealna owsianka powinna być sporządzana w proporcji 1/3, czyli na jedną część płatków potrzebne są 3 części płynu i taką proporcję proponujemy w naszym przepisie. Jamie wskazuje, że konieczny jest dodatek soli do owsianki, ale u nas miso zastępuje sól, co w połączeniu z syropem klonowym i bananami daje niezwykły słodko-słonawy smak przypominający słony karmel.

Ważne, aby dodać miso po odstawieniu owsianki z ognia, gdyż gotowanie tej pasty powoduje utratę jej probiotycznych właściwości. Pasta jest dość gęsta, więc należy ją uważnie i dokładnie wymieszać z owsianką.

Dlaczego warto dodać miso do owsianki?

Pasta miso, obecna w kuchni japońskiej od tysiąca trzystu lat to wynik fermentacji gotowanych ziaren soi, ryżu lub innego zboża z dodatkiem grzybów koji. Pasta ta, jak wszystkie fermentowane produkty jest bardzo zdrowa, bo zawiera naturalne probiotyki. W związku z tym wzmacnia odporność i wspiera rozwój prawidłowej flory jelitowej, ze względu zaś na zawartość soi może łagodzić objawy menopauzy. Pasta miso zawiera również białko, a dodatek białka do śniadania wzmacnia wartość odżywczą tego posiłku.

Wyjątkowy charakter miso zawdzięcza również smakowi umami, który naturalnie występuje właśnie m.in. w fermentowanych produktach sojowych. Umami to uznany oficjalnie od 2009 roku piąty smak (oprócz słonego, słodkiego, gorzkiego i kwaśnego). Smak ten trudno jest zdefiniować, choć jest pierwszym, jaki człowiek poznaje po przyjściu na świat, bo ten smak ma mleko matki. Być może dlatego umami kojarzy się z błogością i bezpieczeństwem a produkty, które go zawierają, wpływają na człowieka kojąco. Umami znajdziemy przede wszystkim w produktach zawierających białko i długo gotowanych np. w rosołach, ale również grzybach czy serach pleśniowych jak też, po dodaniu pasty miso, w naszej niezwykłej owsiance.

