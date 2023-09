Angielskie śniadanie w wersji odchudzonej. Co zrobić, aby było mniej kaloryczne?

Jak twierdził angielski pisarz W. Somerset Maugham „Aby dobrze się odżywiać w Anglii, należy jeść śniadanie trzy razy dziennie”. Tradycyjne angielskie śniadanie jest nie tylko daniem narodowym, ale także częścią brytyjskiej kultury. Początki celebrowania śniadań sięgają XIV wieku, kiedy to angielska szlachta w swoich wiejskich domach urządzała prawdziwe uczty dla gości zaproszonych na polowania czy z innych okazji. Na takie śniadania podawano najlepsze mięsa, w tym bekon, ale i wędzone ryby, pieczenie i wiele innych dań, które wskazywały na zamożność domostwa. W następnych wiekach śniadanie uprościło się i upowszechniło na wszystkie warstwy społeczne i wszystkie regiony kraju, przybierając znaną nam do dzisiaj formę. Standardowe składniki angielskiego śniadania to jajka, bekon, kiełbaski, kaszanka, fasolka w pomidorach, grillowane pieczarki i pomidory oraz smażony chleb lub tosty.

Czy angielskie śniadanie jest zdrowe?

Według wielu współczesnych dietetyków śniadanie na słono, a nie takie oparte na cukrze i węglowodanach, to bardzo dobra opcja na pierwszy posiłek dnia. Dzięki niemu unikamy szkodliwych dla organizmu skoków insuliny, a jeśli zawiera białko, błonnik i tłuszcze zapewni nam uczucie sytości na długo. Biochemiczka Jessie Inchauspé w swojej popularnej obecnie książce „Glukozowa rewolucja” również poleca tradycyjne angielskie śniadanie jako jedną z opcji śniadań dobrych dla utrzymania glukozy na stabilnym poziomie.

W tradycyjnym angielskim śniadaniu znajdziemy białko, którego źródłem są jajka i mięso oraz błonnik zawarty w pieczonych pomidorach, pieczarkach i fasolce co spełnia warunki wartościowego śniadania. Niestety zawiera ono także dużo tłuszczu, nawet chleb dodawany do angielskiego śniadania jest tradycyjnie smażony na tłuszczu wytopionym z bekonu. Pełne angielskie śniadanie, z dodatkiem pieczywa, bekonu i kaszanki to nawet 800 kalorii. Dobrą opcją jest więc „odchudzenie” takiego śniadania, co pozwoli zmniejszyć kalorie nawet o połowę, nadal zachowując jednak jego walory odżywcze i smakowe.

Odchudzone angielskie śniadanie

W wersji odchudzonej śniadania zrezygnujemy z bekonu oraz kaszanki, zachowamy za to kiełbaski. Warto sięgnąć po kiełbaski najwyższej jakości, z ulubionego mięsa. W porcji podamy jedno jajko, zamiast często stosowanych dwóch, a smażony pszenny chleb zamienimy na kawałek chleba pełnoziarnistego. Można też całkowicie zrezygnować z pieczywa, bo pozostałe składniki w tym fasolka, dostarczą nam już wystarczająco energii. Smażyć będziemy na zdrowej oliwie z oliwek, redukując tłuszcze odzwierzęce.

Przepis: Angielskie śniadanie Serwuj na dużym talerzu, układając składniki obok siebie. Podawaj z kromką pełnoziarnistego chleba oraz z filiżanką gorącej angielskiej herbaty. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 4 małe kiełbaski

2 jajka

1 mała puszka białej fasolki

3 świeże pomidory

2 pieczarki

2 łyżki oliwy z oliwek

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj fasolkęNa patelnię wrzuć 2 obrane ze skórki i pokrojone na kawałki pomidory, podlej odrobiną wody i posól. Podduś przez 10 minut, aż wszystko nabierze konsystencji sosu, wrzuć fasolkę z puszki bez zalewy i wymieszaj. Dopraw do smaku, zostaw na małym ogniu. Zgrilluj warzywa i kiełbaskiNa patelnię grillową daj odrobinę oliwy, połóż kiełbaski, lekko ponacinane, a następnie dodaj obok przecięte wzdłuż pieczarki i pomidora. Grilluj ok. 5 minut. Usmaż jajkaNa drugą patelnię wlej odrobinę oliwy i rozgrzej ją. Wbij delikatnie dwa jajka. Podsmaż chwilę, aż białko zacznie się ścinać. Przykryj pokrywką, a po minucie wyłącz i zostaw jeszcze na minutę. W ten sposób białko zetnie się również od góry.

