Przepis na ten deser bije na TikToku rekordy popularności. Cafe Affogato jest idealne na upały

O Caffe Affogato mówi się, że jest to deser przeciwieństw, bo słodkie lody kontrastują ze smakiem gorzkiej i esencjonalnej kawy. Okazuje się jednak, że składniki doskonale do siebie pasują. Najlepszym wyborem będą lody śmietankowe, ale można też eksperymentować z innymi smakami. Ważne jest natomiast, żeby kawa była świeżo zmielona, z dobrej jakości ziaren. Najlepiej ją zaparzyć w ekspresie ciśnieniowym, ale można też w zwykłej kawiarce. W klasycznym przepisie do gorącego espresso wkłada się gałkę lodów... i gotowe. Wariacji tego deseru jest wiele. Niektórzy na przykład dodają kostki lodu do kawy, aby ją schłodzić i dopiero schłodzone espresso mieszają z lodami.

Właściwości Caffe Affogato

Caffe Affogato to niskokaloryczny deser. Jeśli dodasz do kawy jedną gałkę lodów o wadze ok. 50 g, to będzie miał tylko ok. 79 kcal. Ponadto w jednej kulce lodów śmietankowych znajduje się: 1,5 g białka, 4 g tłuszczu i 8 g węglowodanów. W 30 g espresso znajdują się tylko 3 kalorie, a jej wypicie daje zastrzyk energii na kilka godzin. Chociaż działanie kawy opiera się na kofeinie, to nie należy zapominać, że zawiera również kwasy organiczne, magnez, wapń, fosfor, potas oraz cynk i niewielkie ilości witamin z grupy B oraz flawonole.

Badania wskazują, że wypicie filiżanki mocnej kawy, a nawet kilku dziennie, korzystnie wpływa na organizm. Poprawia pamięć i koncentrację, sprzyja także utracie wagi, gdyż przyspiesza metabolizm. Badania wskazują, że regularne picie espresso zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Z kolei szwedzcy uczeni odkryli, że picie co najmniej jednej filiżanki espresso dziennie może zniwelować ryzyko pojawienia się udaru mózgu. Ten efekt przypisywany jest przeciwutleniającym właściwościom kawy.

Jak przyrządzić Caffe Affogato?

Przepis: Caffe Affogato Kawa z lodami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 porcja espresso (30 ml)

1 gałka lodów (ok. 50 g)

kostki lodu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Zaparz kawęZaparz espresso. Zalej lody kawąDo filiżanki przełóż gałkę lodów, zalej espresso.

Czytaj też:

Kawa z chili wspomaga odchudzanie. Jak często można ją pić?Czytaj też:

Kiedy wypić ostatnią kawę przed snem? Są zalecenia i jest wyjątek