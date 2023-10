Co zrobić, żeby orzechy włoskie nie były gorzkie? Szybki i prosty trik

Trwa właśnie sezon na orzechy włoskie. Mają one bardzo szerokie grono swoich miłośników, którzy czekają na ten czas przez cały rok. Wcale to nie dziwi – orzechy włoskie są niezwykle smaczne, ale też bardzo zdrowe. Są idealnym dodatkiem do różnego rodzaju deserów, ale też wytrawnych potraw. Można jeść je również „solo”, w formie smacznej przekąski.

Co zrobić, żeby orzechy włoskie nie były gorzkie?

Zastanawiacie się, co zrobić, żeby pozbyć się goryczki z orzecha włoskiego? Wystarczy, że wykonacie jedną, prostą czynność, a gorzki posmak szybko zniknie. Orzechy włoskie będą delikatne w smaku, jeśli będziecie gotować je w mleku przez około 5 minut (wcześniej muszą być obrane z łupinek). Po tym czasie należy wyłowić je za pomocą łyżki cedzakowej i lekko osuszyć, na przykład przy użyciu ręcznika papierowego.

Dlaczego orzechy włoskie są gorzkie?

Choć orzechy włoskie często kojarzą nam się z lekko gorzkim posmakiem, to winę za to ponosi jedynie skórka, która się na nich znajduję i to ona odpowiada za charakterystyczną goryczkę. Trzeba jednak pamiętać, że poza goryczką, w skórce orzechów włoskich gromadzi się również najwięcej dobroczynnych antyoksydantów. Jeżeli więc zależy wam bardziej na tym, by dostarczyć organizmowi dużej ilości wartości odżywczych tego przysmaku – czasami warto zjeść orzechy ze skórką.

Jak szybko zdjąć skórkę z orzechów włoskich?

Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo obrać orzechy włoskie ze skórki. Jeżeli będziecie robić to nożykiem – musicie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ jest to bardzo żmudnym zajęciem. Proste patenty mogą jednak bardzo ułatwić wam tę czynność. Jednym ze sposobów jest gotowanie orzechów w wodzie przez około pół godziny. Dobrze sprawdzi się jednak też prażenie ich na patelni, ale również włożenie na chwilkę do piekarnika lub mikrofalówki. W ten sposób gorzka skórka z łatwością odejdzie od miąższu.

Kiedy orzechy włoskie są zepsute?

Lekka gorycz jest „znakiem rozpoznawczym” orzechów włoskich, jednak należy pamiętać też o tym, że w niektórych przypadkach może świadczyć o tym, że nie nadają się one już do jedzenia i być oznaką zepsucia. Takich orzechów zdecydowanie nie powinno się już jeść. Poza smakiem, zepsute orzechy możecie rozpoznać też po zapachu – będą miały nieprzyjemny aromat rozpuszczalnika.

Jeżeli będziecie przechowywać orzechy włoskie w zbyt wysokiej temperaturze – mogą stać się zjełczałe. Z kolei w przypadku trzymania ich w wilgotnym miejscu – mogą po jakimś czasie po prostu spleśnieć. Istotne jest więc, żeby wiedzieć, kiedy zbierać i jak przechowywać orzechy włoskie. Dzięki temu unikniecie sytuacji, w której nie będą one odpowiednie do zjedzenia.

