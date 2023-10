Jak suszyć jabłka w domu? Możecie to zrobić na kilka sposobów

Sezon na jabłka trwa w pełni. Dobrze jest odpowiednio wykorzystać ten czas. Poza jedzeniem świeżych owoców możecie je także wysuszyć. Takie suszone jabłka zawierają wiele cennych właściwości zdrowotnych. Możecie podjadać je jako samodzielny smakołyk, ale doskonale sprawdzą się też w postaci dodatku do deserów, ciast, kompotów, herbat, a także sosów i mięs.

Jak prawidłowo suszyć jabłka w domu?

Suszone jabłka bez problemu kupicie w większości supermarketów. Taką przekąskę możecie jednak przygotować też samodzielnie w domu. Jest to bardzo łatwe, a efekt – warty czekania. Jabłka można suszyć na kilka różnych sposobów:

W piekarniku – plasterki jabłek należy rozłożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Zadbajcie o to, by nie stykały się ze sobą, ponieważ później plasterki jabłek mogą się posklejać. Trzymajcie jabłka w piekarniku w temperaturze 60 stopni Celsjusza przez minimum 3 godziny. Koniecznie ustawcie również termoobieg. Od czasu do czasu możecie otwierać piekarnik, żeby pozbyć się z niego pary wodnej.

W suszarce do owoców – to jeden z najprostszych i najmniej czasochłonnych sposobów suszenia jabłek. Wystarczy, że umieścicie plastry owoców w przygotowanych do tego sitkach, a następnie włączycie urządzenie na kilka godzin (owoce zostaną wtedy poddane działaniu ciepłego powietrza).

Na kaloryferze – suszenie jabłek w ten sposób będzie trwało trochę więcej czasu, jednak sprawdzi się, jeśli nie możecie skorzystać z innych opcji. Ułóżcie jabłka na folii aluminiowej, a następnie połóżcie na górze grzejnika. Musicie jednak uważać, żeby plastry jabłek nie pokryły się kurzem (najlepiej jest więc przykryć je ściereczką).



Jednym z domowych sposobów jest również wywieszenie sznurka/nitki, na którym nawleczone są kawałki jabłek, nad piecem kaflowym (w większości domów jest to już jednak przeżytek). Plasterki jabłek można także wyłożyć na słońcu, jednak zdecydowanie jest to najbardziej czasochłonna metoda (ale warto, ponieważ owoce suszone w ten właśnie sposób będą najsmaczniejsze).

Jak przygotować jabłka do suszenia?

Zanim przejdziecie do suszenia jabłek, musicie je wcześniej odpowiednio przygotować. Pamiętajcie, by wybierać soczyste, dojrzałe i świeże owoce. Upewnijcie się też, czy nie mają żadnych skaz i zaczątków gnicia.

Każdy owoc umyjcie pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie osuszcie. Najlepiej nie obierajcie jabłek ze skórki, ponieważ zawiera ona wiele cennych witamin. Po wysuszeniu będzie jednak dosyć twarda, dlatego jeśli chcecie tego uniknąć – lepiej pozbądźcie się jej. Każdy owoc musicie też przekroić na pół, by usunąć gniazda nasienne. Później pokrójcie jabłka na równe plastry. Możecie również odrobinę poeksperymentować ze smakami – do części owoców dodać przyprawy, na przykład cynamon, kardamon lub imbir.

Jak przechowywać suszone jabłka?

Suszone jabłka należy przede wszystkim przechowywać z dala od kaloryfera oraz innych źródeł ciepła. Pod wpływem wysokich temperatur mogą one stać się zbyt twarde i po prostu niesmaczne. Odpowiednim miejscem będzie na przykład domowa spiżarnia – ważne jest, by było to pomieszczenie, w którym jest chłodno. Powinny być one trzymane też z dala od słońca i wilgoci, ponieważ te czynniki mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju pleśni. Suszone jabłka najlepiej przechowywać w szklanym słoiczku, plastikowej torebce lub próżniowych opakowaniach.

