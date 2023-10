Jak uniknąć zakalca w szarlotce? Proste triki na pyszne ciasto

Szarlotka to jedno z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Konkurować z nią może jedynie sernik, a jesienią – ciasto ze śliwkami. Szarlotka nazywana jest też jabłecznikiem lub po prostu ciastem z jabłkami. Możecie zrobić ją w klasycznej wersji, według przepisu naszych babć lub odrobinę poeksperymentować, na przykład przygotowując szarlotkę sypaną z kaszą manną. Upieczenie tego ciasta jest świetnym sposobem na pozbycie się nadmiaru jabłek. Taki deser idealnie sprawdzi się na przykład jako smaczny dodatek do popołudniowej kawy.

Jak uniknąć zakalca w szarlotce?

Szarlotka jest dość prosta w przygotowaniu, jednak zdarza się, że ten pyszny deser psuje zakalec. Co zrobić, by uniknąć takiej wpadki? Jednym z powodów powstawania zakalca w szarlotce są jabłka – pod wpływem wysokiej temperatury owoce te wypuszczają sok, a przez to ciasto jest niedopieczone i zbyt wilgotne. Ważne jest więc, by przed dodaniem jabłek do ciasta najpierw je delikatnie udusić, podpiec, usmażyć lub podgotować.

Pamiętajcie też, że idealne jabłka na szarlotkę nie mogą być za rzadkie. Żeby zapobiec powstawaniu zakalca, musicie wcześniej odpowiednio zagęścić owoce – możecie do tego wykorzystać na przykład mąkę ziemniaczaną. Wystarczy, że dodacie 1 łyżkę mąki na kilogram jabłek. Wtedy masa będzie odpowiednio gęsta. Skutecznym patentem, by uniknąć zakalca w szarlotce, jest też posypanie spodu ciasta bułką tartą (dzięki temu nie wsiąknie w nie wilgoć).

Dlaczego robi się zakalec w szarlotce?

Jednym z powodów, przez który tworzy się zakalec w szarlotce, jest wylewanie masy jabłkowej na całkowicie surowy spód. Nie powinno się tego robić. Najpierw należy ponakłuwać ciasto widelcem, a później włożyć je do piekarnika na około 10 minut. Dzięki temu, że spód nie będzie całkowicie surowy – nie wsiąknie w niego sok z masy jabłkowej.

Zakalec może też powstać, gdy w cieście użyjecie zbyt wiele obciążających składników, takich jak bakalie, owoce lub tłuszcze. Przyczyną może być również to, że produkty użyte do przygotowania szarlotki były wyjęte prosto z lodówki (powinny mieć temperaturę pokojową). W trakcie pieczenia nie należy też otwierać piekarnika. Co jeszcze może być przyczyną powstawania zakalca w szarlotce? Jest to błąd, który popełnia wiele osób, a polega na niedokładnym czytaniu i stosowaniu się do przepisu.

Zakalec w szarlotce – jak wygląda?

Zakalec to niedopieczone i niewyrośnięte ciasto na całej powierzchni placka. Swoim wyglądem przypomina nieco glinę – jest mokre, ciągnące się. Zazwyczaj ma też odrobinę ciemniejszą barwę w porównaniu do tych bardziej dopieczonych fragmentów ciasta.

Wiele osób zastanawia się, czy można jeść zakalec. Okazuje się, że taki placek wcale nie musi lądować w koszu. Możecie go zjeść – takie ciasto nie jest szkodliwe, jednak należy pamiętać, że w dużych ilościach może być ciężkostrawne, a w konsekwencji powodować uczucie ciężkości, ból brzucha czy wzdęcia.

