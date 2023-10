Woda cynamonowa z jabłkiem. Idealna na jesienny detoks

Połączenie jabłek i cynamonu kojarzy się przede wszystkim z aromatyczną jesienną szarlotką, ale ten duet możesz także wykorzystać, aby zrobić prosty napój – wodę cynamonową z jabłkiem.

Woda cynamonowa z jabłkiem – jak działa?

Woda cynamonowa z dodatkiem jabłka to napój, który pomoże w detoksie organizmu. Jest też idealny dla tych, którzy niekoniecznie lubią pić czystą wodę. W medycynie chińskiej cynamonowi przypisuje się działanie rozgrzewające, przyspieszające metabolizm i pobudzające organizm do spalania tłuszczu. Pomaga także niwelować bóle głowy i napięcia (także bóle miesiączkowe). W połączeniu z jabłkami dodatkowo wspomaga pracę jelit, jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy i flawonoidów, pomaga obniżać poziom cukru we krwi. Woda cynamonowa z jabłkiem jednocześnie doda energii i poprawi humor.

Jak zrobić wodę cynamonową z jabłkiem?

Wodę cynamonową z jabłkiem można zrobić na kilka sposobów. Najprostszy: wystarczy zalać litrem zimnej wody kilka lasek cynamonu oraz dwa pokrojone jabłka i odstawić na noc do lodówki. Rano napój będzie gotowy: można po niego sięgać przez cały dzień.

Ale nie jest to jedyna możliwość. Można również przygotować napar cynamonowy i do niego dodać jabłka. Napar cynamonowy robi się zalewając laski cynamonu wrzątkiem i odstawiając na kilkanaście minut. Po tym czasie można do niego dodać plasterki jabłek i pić jeszcze ciepły (to opcja dla tych, którzy jesienią wolą sięgać po ciepłe napoje).

Niektóre przepisy na wodę cynamonową z jabłkiem to receptury na prosty kompot z jabłek i cynamonu. Wystarczy wówczas zagotować wodę z pokrojonymi jabłkami i cynamonem, a następnie odstawić do ostygnięcia. W każdej z wersji przepisu na wodę cynamonową z jabłkiem, do napoju można dodać sok z cytryny – to dodatkowo wzmocni odchudzające i detoksykujące działanie mikstury.

