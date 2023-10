Szarlotka z bezą. Przepis na ciasto z jabłkami „pod chmurką”

Szarlotka to jedno z tych ciast, które świetnie nadaje się do kulinarnych „eksperymentów”. Można wzbogacać je różnymi dodatkami i tworzyć nowoczesne wersje wypieku, zgodne z indywidualnymi upodobaniami, na przykład szarlotkę z budyniem. Niezwykle ciekawym wariantem tradycyjnego wypieku z jabłkami jest szarlotka z bezą. Smakuje obłędnie, więc zachowajcie czujność, bo szybko znika ze stołu.

Jak zrobić szarlotkę z bezą?

Szarlotka z bezą łączy w sobie różne struktury. Z jednej strony mamy bowiem kruche ciasto z kawałkami owoców, a z drugiej – chrupiącą „chmurkę” z piankowym środkiem, która rozpływa się w ustach. Taki „duet” zapewnia bogate doznania smakowe i długo nie pozwala o sobie zapomnieć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to ciasto stanie się waszym ulubionym deserem, nie tylko w okresie jesienno-zimowym.

Przepis: Szarlotka z bezą Szarlotka z bezą to nieco udoskonalona wersja klasycznego wypieku z jabłkami. Ciasto w takiej odsłonie podbije podniebienie nawet najbardziej wybrednego smakosza. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 250 Składniki 350 g mąki pszennej,

200 g masła,

4 jajka,

150 g cukru,

8 g proszku do pieczenia,

1,5 kg jabłek,

szczypta cynamonu,

szczypta soli,

2 łyżki skrobii ziemniaczanej (opcjonalnie),

1/4 szklanki cukru pudru. Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta kruchegoWeź dużą miskę. Wsyp do niej mąkę, cukier puder, pokrojoną na mniejsze części kostkę zimnego masła, a także proszek do pieczenia i sól (opcjonalnie). Nie zapomnij o wbicu jednego całego jajka. Zagniataj ciasto rękoma. Możesz wyrabiać je na stolnicy lub blacie. Z ciasta uformuj kulę. Zawiń je w folię spożywczą i włóż do lodówki na godzinę. Przygotowanie jabłekJabłka umyj, obierz ze skóry i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Odciśnij z nich sok, na przykład przez gazę lub ściereczkę z bawełny. Do powstałej masy dodaj cynamon. Uważaj, by nie znalazły się w niej fragmenty gniazd nasiennych. Przygotowanie szarlotkiWyjmij ciasto kruche z lodówki. Podziel je na dwie części i jedną odłóż z powrotem do chłodzenia Boki formy wysmaruj masłem, a jej dno wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż ciasto w formie. Na tak przygotowany spód połóż starte i odciśnięte z soku jabłka. Przygotowanie bezyBiałka jajek ubijaj na sztywno przy użyciu miksera. Dodaj do nich szczyptę soli. Początkowo urządzenie powinno pracować na wolnych obrotach. Z czasem możesz je zwiększyć, ale nie korzystaj z pełnej mocy. Nie ubijaj białek zbyt długo, by nie przebić pęcherzyków powietrza. Gdy białka zmienią się w białą pianę, zacznij powoli dodawać cukier (łyżka po łyżce). Nie przerywaj miksowania. Cukier powinien dobrze się rozpuścić. Miksuj do momentu aż powstanie gęsta, puszysta masa. Teraz dodaj makę ziemniaczana (opcjonalnie). Ubijaj chwilę (do połączenia składników). Pieczenie szarlotki z beząWyłóż bezę na wierzch szarlotki i włóż ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na godzinę. Uważaj, by ciasto zbytnio się nie przypiekło. W razie potrzeby możesz zmniejszyć temperaturę. Gdy szarlotka będzie gotowa, uchyl drzwiczki piekarnika na 20 minut. Po tym czasie otwórz je całkowicie i po 10 minutach wyjmij szarlotkę.

Szarlotka z bezą – porady i wskazówki

Do upieczenia szarlotki z bezą wykorzystuje się zwykle połowę przygotowanego ciasta kruchego. A co w takim razie zrobić z drugą? Możesz ją odłożyć do lodówki i wykorzystać innym razem. Dzięki temu oszczędzisz sporo czasu. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo istotnej kwestii – surowe ciasto kruche nie powinno „leżakować” w lodówce dłużej niż 5 dni. Po tym czasie nie będzie się nadawać do ponownego użycia. Nie zapominaj też, by owinąć je folią spożywczą przed włożeniem do chłodziarki (nie przenikną do niego zapachy innych produktów spożywczych trzymanych w lodówce). Możesz też wykorzystać drugą połowę ciasta do przygotowania kruszonki. W takim przypadku wystarczy zetrzeć ciasto na tarce lub porwać je na mniejsze kawałki i posypać nimi wierzchnie warstwy bezy.

Jakie jabłka wybrać do szarlotki z bezą? Najlepiej wybierać kwaśne odmiany owoców, na przykład antonówki. Pozwoli to lepiej zrównoważyć smak ciasta. Beza sama w sobie jest już dość słodka. Ważne, by sięgać po produkty pochodzące ze sprawdzonego źródła i najlepiej ekologicznych upraw.

Teraz garść wskazówek dotyczących samej bezy. W zaproponowanym przepisie znalazła się wzmianka o dodawaniu do ubitych białek mąki ziemniaczanej. Ten zabieg sprawi, że bez zyska grubszą i bardziej chrupiącą „skorupkę”. Jeśli nie masz pod ręką mąki ziemniaczanej, możesz wykorzystać budyń w proszku bez cukru (wystarczą dwie łyżki, należy pamiętać, że zmieni to lekko smak bezy). Popularnym dodatkiem do bezy jest również sok z cytryny. Pełni on taką samą funkcję jak sól w naszej recepturze. Stabilizuje strukturę białek i zapobiega ich opadaniu.

