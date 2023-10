Racuchy z owocami pigwowca. Przepis dla osób na diecie

Racuchy z owocami pigwowca to propozycja idealna dla osób, które nie lubią zbyt słodkich deserów. Główny składnik placuszków ma bowiem kwaskowaty, lekko cierpki smak. Jednocześnie zapewniają uczucie sytości na długo i zawierają stosunkowo niewiele kalorii w porównaniu z innymi słodkościami.

Przepis: Racuchy z owocami pigwowca Racuchy z pigwą smakują obłędnie i zadowolą niejedno podniebienie, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Możesz je jeść nawet będąc na diecie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 250 Składniki 2 jajka

80 g mąki owsianej lub gryczanej

3/4 szklanki brązowego cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka oliwy

100 g kefiru

1 kg owoców pigwowca Sposób przygotowania Przygotowanie owoców pigwowcaOwoce pigwowca umyj, obierz ze skórki i usuń z nich pestki oraz gniazda nasienne. Następnie zetrzyj owoce na tarce o małych oczkach, zasyp je cukrem i odstaw na godzinę, a na koniec odciśnij z nadmiaru syropu. Istnieje też inny sposób przygotowania pigwowca. Możesz pokrojone owoce gotować w niewielkiej ilości wody (wystarczy szklanka) do miękkości, a następnie przetrzeć je przez sito i zasypać cukrem. Następnie gotuj je do momentu aż cukier się rozpuści. Przygotowanie ciasta na racuchyDodaj do miski mąkę, proszek do pieczenia, kefir i jajka. Dodaj odciśnięte z nadmiaru syropu owoce pigwowca. Połącz ze sobą wszystkie składniki Smażenie racuchówRozprowadź oliwę za pomocą pędzelka na rozgrzanej patelni i usmaż racuchy (po kilka minut z każdej strony). Podawanie racuchówRacuchy możesz podawać udekorowane owocami, na przykład jeżynami czy malinami.

Racuchy z owocami pigwowca można jeść na diecie?

Racuchy z pigwowcem zawierają stosunkowo niewiele cukru. Tylko tyle, ile potrzeba do przygotowania samych owoców. Pamiętaj, że mają one dość kwaśny smak, więc trzeba je nieco osłodzić. Poza tym w prezentowanym przepisie tradycyjna mąka pszenna ustępuje miejsca wariantowi owsianemu (ewentualnie gryczanemu). Dzięki temu racuszki są zdrowsze. Zapewniają uczucie sytości na dłużej, co pozwala zapobiec podjadaniu między posiłkami. Warto też zwrócić uwagę na sposób podania deseru. Rekomendujemy rezygnację z miodu czy cukru pudru. To dodatkowe i zupełnie zbędne kalorie. Lepiej zastąpić je świeżymi lub mrożonymi owocami, na przykład jeżynami czy malinami.

Jak jeszcze wykorzystać owoce pigwowca w kuchni?

Owoce pigwowca świetnie nadają się na przetwory (dżemy, konfitury). Doskonale komponują się z herbatą. Możesz też zrobić z nich zimową lemoniadę z pigwowca albo nalewkę. Tego typu napoje czy przysmaki świetnie sprawdzą się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zawierają bowiem duże ilości witaminy C (co prawda podczas obróbki termicznej owoców część witaminy ulega rozkładowi), ale jej ilość i tak pozostaje znacząca.

Dania z pigwowca – przeciwskazania

Przeciwskazaniem do spożywania dań i deserów z pigwowca jest cukrzyca lub stan przedcukrzycowy. Powinny na nie uważać również kobiety w ciąży i osoby z insulinoopornością. Najlepiej przyrządzać przetwory z owoców pigwowca na własną rękę i nie korzystać z gotowych produktów. Te bardzo często mają w swoim składzie duże ilości cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego, a także różnych wzmacniaczy smaku.

