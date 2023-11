Chcesz pozbyć się wzdęć? Dodaj jeden składnik do potraw i napojów

Mowa o imbirze, który jest znany ze swojego pikantnego smaku, ale też wielu właściwości zdrowotnych, przede wszystkim tych związanych ze wzmacnianiem odporności i pomocą w zwalczaniu infekcji. Ale imbir może też być pomocny w łagodzeniu wzdęć.

Jak imbir działa na układ pokarmowy?

Korzeń imbiru ma właściwości redukujące gazy jelitowe i tym samym zmniejszające uczucie wzdęcia. Działa także żółciopędnie i rozkurczowo. Imbir zwiększa również wydzielanie śliny, co korzystnie wpływa na proces trawienia. Ponadto imbir może łagodzić nudności – nie bez powodu jest zalecany osobom po chemioterapii, które zmagają się z tym problemem. Jednocześnie imbir wzmaga apetyt.

Jak jeść imbir, aby złagodzić wzdęcia?

Możesz sięgnąć po imbir w dowolnej formie: możesz wypić herbatę z dodatkiem imbiru, możesz ssać cukierka imbirowego albo zjeść odrobinę marynowanego imbiru po posiłku. Ale imbir (szczególnie świeży) warto dodawać do potraw. Świetnie smakuje we wszelkiego rodzaju zimowych, rozgrzewających zupach, można nim doprawiać mięsa czy np. sosy sałatkowe. Świezy imbir możesz także dodawać do wszelkiego rodzaju koktajli i świeżo wyciskanych soków. Ważne jednak, aby nie przesadzić z jego ilością – imbir, zwłaszcza świeży, ma intensywny i ostry smak.

Proste sposoby na wzdęcia

Jedzenie imbiru to nie jest jedyny sposób na to, aby złagodzić nieprzyjemne wzdęcia. Przede wszystkim unikaj przejadania się i zbyt szybkiego jedzenia. Żuj powoli, połykaj małe kęsy. Nie zapominaj o odpowiednim nawadnianiu, ale jednocześnie unikaj napojów gazowanych, które wzdęcia będą wzmagać.

Nie zapominaj o regularnym ruchu. Nawet krótki i spokojny spacer po obfitym posiłku sprawi, że poczujesz się lepiej, a dolegliwości trawienne ustąpią szybciej.

