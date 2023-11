Zawsze źle robiłam placki ziemniaczane. Wyszły obłędnie puszyste, gdy zmieniłam 1 rzecz

Placki ziemniaczane są tanią, pyszną i bardzo popularną potrawą w naszym kraju. Doskonale sprawdzają się jako „obiad awaryjny”, gdy nie zdążymy zrobić większych zakupów. Okazuje się też, że danie to wcale nie musi być pracochłonne – możecie przygotować placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków – wystarczy, że zastosujecie prosty patent, a w ten sposób znacznie skrócicie czas ich przyrządzania. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie placków ziemniaczanych bez patelni i piekarnika. Wszyscy wielbiciele tej potrawy muszą też sprawdzić, jaki jest sekret obłędnie chrupiących placków ziemniaczanych.

Co zrobić, żeby placki ziemniaczane były bardzo puszyste?

Większość przepisów na placki ziemniaczane jest do siebie bardzo podobna. Należy zetrzeć warzywa, wbić do nich jajko, a następnie dodać mąkę i przyprawy. Na koniec całość trzeba wymieszać i usmażyć placki ziemniaczane. Tak zrobione placki są smaczne, jednak nie wychodzą tak puszyste, jak mogłyby. Wszystko za sprawą jednego błędu podczas dodawania jajka.

Jeśli lubicie mocno puszyste placki ziemniaczane – koniecznie musicie wypróbować ten prosty patent. Gwarantujemy, że później już zawsze będziecie z niego korzystać. Chodzi o to, by przed dodaniem jajka do masy ziemniaczanej wykonać jeszcze jedną czynność. Musicie oddzielić białka od żółtek, po czym żółtka od razu dodać do ziemniaków (bez żadnych innych, wcześniejszych przygotowań), a białka ubić na sztywną pianę. Ubicie białek sprawi, że zmienią one teksturę placków ziemniaczanych, dzięki czemu po usmażeniu będą bardziej delikatne, ale też idealnie puszyste.

O czym jeszcze pamiętać, robiąc placki ziemniaczane? Wskazówki

Choć przygotowanie placków ziemniaczanych nie należy do trudnych czynności, to warto przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym ta potrawa wyjdzie naprawdę smaczna. Jedną z nich jest ścieranie ziemniaków na tarce o grubych oczkach – w ten sposób kawałeczki ziemniaków będą wyczuwalne w plackach i przyjemnie chrupiące. Musicie też uważać na nadmiar wody w masie ziemniaczanej – jeśli pojawi się ten problem, odsączcie ją delikatnie. Jeżeli wasze placki ziemniaczane będą przywierać podczas smażenia – oznacza to, że patelnia nie jest wystarczająco nagrzana. Gdy placki ziemniaczane będą już gotowe – odłóżcie je na ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Z czym można podawać placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane to potrawa, która doskonale komponuje się z różnego rodzaju dodatkami. Mogą być podawane na wiele sposobów, zarówno jako samodzielne danie, jak i w towarzystwie innych potraw. Bardzo popularnym wyborem jest podawanie placków ziemniaczanych z kwaśną śmietaną. Niektórzy z kolei lubią je jeść z sosem grzybowym lub gulaszem. Tutaj jest naprawdę duże pole do kuchennych eksperymentów.

Placki ziemniaczane można także jeść „na słodko” posypane cukrem lub z dodatkiem żurawiny. Potrawa ta będzie świetnie smakować też z zasmażaną cebulką, wędzonym łososiem lub koperkiem.

