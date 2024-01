Detoks po Sylwestrze. Pij te napoje, by oczyścić organizm

W święta Bożego Narodzenia i Sylwestra popełniamy wiele dietetycznych „grzeszków”. Nie stronimy też od alkoholu. To wszystko obciąża organizm i zaburza jego funkcjonowanie. Jak sobie pomóc i szybciej wrócić do formy w Nowym Roku? Postaw na detoks. Włącz do jadłospisu napoje, które przyspieszają proces oczyszczania organizmu.

Usuwaniem zbędnych produktów przemiany materii i toksyn z organizmu zajmuje się wątroba. Picie dużej ilości alkoholu oraz spożywanie posiłków obfitujących w tłuszcze spowalnia pracę narządu i znacznie utrudnia jego funkcjonowanie. W efekcie organizm nie radzi sobie zneutralizowaniem szkodliwych związków, pogorszenie naszego ogólnego samopoczucia. Jak temu zaradzić? Ratunkiem może być odpowiednie nawodnienie. Co pić, by usprawnić pracę wątroby? Na początek warto zadbać o przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Większość szkodliwych związków rozpuszcza się w wodzie i jest wydalana razem z moczem. Dorosły człowiek powinien wypijać około 1,5-2,5 litra płynów na dobę. W tym przypadku wiele zależy również od wieku, płci, a także aktywności fizycznej. Optymalne nawodnienie przyspieszy proces detoksykacji organizmu. Najlepiej pić niegazowaną, czystą wodę regularnie niewielkimi łykami, a nie tylko wtedy, gdy odczuwamy taką potrzebę. Nie powinniśmy dopuszczać do pojawienia się pragnienia. Warto również sięgać po napoje, takie jak: napar z rumianku – związki w nim zawarte rozkurczają drogi żółciowe i pobudzają metabolizm,

woda z cytryną – ma w swoim składzie duże ilości witaminy C, która eliminuje metale ciężkie z organizmu i neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników,

czarna i zielona herbata – wspomagają wydzielanie enzymów wątrobowych i przyspieszają regenerację narządu,

koktajl z buraków – napój przygotowany na bazie tych warzyw wspiera pracę wątroby (dodatek kurkumy wzmocni jego działanie i przyspieszy trawienie),

napar z ostropestu plamistego – jedną łyżeczkę nasion należy zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą i zaparzać pod przykryciem przez 10-15 minut, a następnie odcedzić i wypić (tak przygotowany napój oczyści wątrobę i zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób w obrębie narządu),

kawa – przeprowadzone badania dowiodły, że codzienne picie małej czarnej (w umiarkowanych ilościach, czyli nie więcej niż 4-5 filiżanek w ciągu doby) zmniejsza ryzyko uszkodzenia wątroby. Jak jeszcze można wspomóc wątrobę? W okresie noworocznym warto zrezygnować ze spożywania tłustych potraw i wysoce kalorycznych potraw na rzecz lekkostrawnych posiłków i produktów bogatych w błonnik, na przykład płatków owsianych, karczocha, szpinaku, brokułów, kapusty pekińskiej etc. Warto ograniczyć spożycie soli. Tę przyprawę z powodzeniem zastąpi tymianek, bazylia, majeranek czy kminek.

