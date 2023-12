Produkty wege mylą klientów. Są wyniki kontroli majonezów

Eksperci IJHARS wzięli pod lupę majonezy, sosy majonezowe oraz musztardy, w tym produkty oznakowane jako wegańskie (sosy i produkty „majonezopodobne” – bez jaj w składzie). Skontrolowano 84 sklepy oraz 34 producentów. W blisko co trzecim stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolerzy sprawdzili jednocześnie kilkaset partii produktów.

Za mało jajek w majonezie

Okazało się, że podany na etykietach skład produktów, nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Jak podaje IJHARS, m.in. w trzech partiach majonezu wykryto zaniżoną procentową zawartość żółtka jaja kurzego, w jednej partii zawyżoną zawartość tłuszczu, a w dwóch partiach musztardy zaniżoną zawartość cukrów w odniesieniu do deklaracji producentów zamieszczonych w oznakowaniu.

To także brak podania procentowej zawartości żółtka jaja kurzego (3 partie), braku podania terminu przechowywania produktu po otwarciu (5 partii), nieprawidłowego określenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości (np. należy spożyć, zamiast najlepiej spożyć).

Produkty wege wprowadzają w błąd?

Nieprawidłowości dotyczyły również oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu. W przypadku majonezów bez jaj – wege na siedem skontrolowanych partii urzędnicy zakwestionowali cztery. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu. Kontrolerzy uznali, że zastosowanie w nazwie produktu określenia „majonez” przy jednoczesnym braku informacji o nieobecności lub zastąpieniu składnika charakterystycznego, czyli żółtka jaj, wprowadza konsumenta w błąd.



Sosy majonezowe niemal bez zastrzeżeń

Jeżeli chodzi o sosy majonezowe, kontrolą objęto 42 partie, z których zakwestionowano jedną partię z powodu przekroczonej daty minimalnej trwałości. Z kolei spośród skontrolowanych 79 partii musztard w sprzedaży detalicznej zakwestionowano siedem. Powody to m.in. jak w przypadku majonezów oznakowanie wprowadzające w błąd (np. zastosowanie nieprawidłowej nazwy: „musztarda miodowa” sugerującej wykorzystanie miodu pszczelego, podczas gdy w składzie produktu znajduje się „miód sztuczny”).

Jak wylicza IJHARS inspektorzy wydali 26 decyzji administracyjnych, w tym 15 decyzji nakładających kary pieniężne, a także nałożyli cztery mandaty karne oraz wydali 18 zaleceń pokontrolnych.

