Katarzyna Bosacka przestrzega, czego nie robić z mięsem. Kiedyś notorycznie popełniałam ten błąd

Drób jest jednym z najczęściej wybieranych mięs do przyrządzania różnego rodzaju potraw. Kotlety, udka kurczaka podane w smakowitych sosach czy pulpeciki drobiowe to tylko początek listy pomysłów. Dodatkowo jest to mięso zalecane przez dietetyków – jest dobrym źródłem pełnowartościowego i przyswajalnego białka, a także jest chudsze w porównaniu do innych rodzajów mięs. Wiele osób podczas jego przyrządzania popełnia jednak bardzo poważny błąd, a konsekwencje mogą być naprawdę poważne.

Czego nie robić z mięsem drobiowym przed obróbką?

Katarzyna Bosacka za pośrednictwem mediów społecznościowych ostrzegła, czego nie powinno się robić z mięsem drobiowym przed jego obróbką. Wiele osób po wyciągnięciu mięsa z opakowania płucze je pod wodą. Takie mycie mięsa drobiowego to jednak duży błąd. „Mycie mięsa drobiowego może prowadzić do rozprzestrzeniania bakterii tj. Salmonella, Listeria, Campylobacter, zwłaszcza jeśli woda zmywająca mięso kapie na inne powierzchnie w kuchni. Bakterie obecne na surowym mięsie mogą przenikać na naczynia, deski do krojenia, sprzęt kuchenny, inne produkty spożywcze itp” – poinformowała Katarzyna Bosacka w filmiku opublikowanym na swoim Instagramie.

„Obróbka cieplna, której poddajemy mięso i tak zabija wszystkie bakterie, dlatego mycie np. kurczaka czy indyka nie jest konieczne, a wręcz niewskazane” – dodała dziennikarka. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy na mięsie widoczne są zanieczyszczenia. Na taki scenariusz Katarzyna Bosacka również ma rozwiązanie: „Mięso drobiowe, kupowane w zaufanych miejscach, powinno być bezpieczne do spożycia bez konieczności mycia. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek zanieczyszczenia na mięsie, zawsze można je delikatnie usunąć za pomocą papierowego ręcznika”.

O czym pamiętać przygotowując mięso drobiowe?

Przede wszystkim pamiętajcie o tym, by mięso drobiowe (ale też każde inne) kupować w dobrych sklepach, od sprawdzonych i zaufanych sprzedawców. Jeśli będzie ono źle przechowywane – może być przez to skażone bakteriami. Dodatkowo najlepiej jest wybierać mięso z ekologicznych hodowli. Będziecie mieć wtedy pewność, że nie znajdują się w nim „chemiczne dodatki”. Szalenie ważne jest też, by mięso było dobrze wysmażone lub upieczone – w przeciwnym razie może być siedliskiem szkodliwych patogenów. Jeśli kroicie kurczaka na desce, najlepiej wybierzcie taką o gładkiej powierzchni, ponieważ łatwiej będzie ją potem umyć. Inaczej bakterie mogą osadzać się w szczelinach deski. Zasada ta jest szczególnie istotna, jeśli używacie tej samej deski do krojenia wszystkich produktów. Sprawdźcie też, jak prawidłowo kroić mięso. Z kolei osoby, które często sięgają po ten produkt, powinny wiedzieć, ile razy w tygodniu można jeść mięso.

