Dietetyk wymienia trzy rzeczy, które „niszczą jelita”. Po te produkty co jakiś czas sięga niemal każdy z nas

Niezwykle ważne jest dbanie o zdrowie jelit i to, by ich praca przebiegała bez zakłóceń. Mikroflora jelitowa wpływa na stan całego naszego organizmu. Najważniejsza jest zdrowa dieta, ale też zażywanie probiotyków – można je przyjmować w formie kapsułek, ale też pod postacią jogurtów czy zsiadłego mleka. Należy jeść też produkty bogate w błonnik pokarmowy – oczyszcza on jelita z niepotrzebnych produktów przemiany materii. Kluczowe znaczenie dla zdrowia jelit ma też odpowiednie nawadnianie organizmu.

W trosce o jelita unikajcie wysokoprzetworzonej żywności

Dietetyk Michał Wrzosek w filmie opublikowanym na swoim Instagramie wymienił trzy rzeczy, które „niszczą” jelita. Pierwszą z nich jest wysokoprzetworzone jedzenie, ponieważ zawiera duże ilości cukru, nasyconych kwasów tłuszczowych, a mało błonnika. „Takie produkty zwiększają ilość bakterii niekorzystnych, zmniejszają ilość korzystnych, a efektem mogą być zaburzenia wypróżniania” – dodaje.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że w jej składzie znajduje się wiele wzmacniaczy i ulepszaczy smaku i zapachu. Taka żywność nie służy naszej sylwetce, ani naszemu zdrowiu. Warto więc poświęcić chwilę, by przeczytać skład produktu i sięgać po takie, które są w jak najmniejszym stopniu przetworzone. Szczególnie unikajcie tych, które mają w swoim składzie syrop glukozowo-fruktozowy oraz tłuszcze trasn (utwardzone). Obecne tempo życia powoduje jednak, że często jemy w pośpiechu, wybierając właśnie takie jedzenie. Sprzyja to jednak też otyłości, nadciśnieniu czy demencji. Co więcej, wysokoprzetworzona żywność może przyspieszyć biologiczne starzenie się organizmu.

Jak leki wpływają na zdrowie jelit?

Jako drugi czynnik szkodzący naszym jelitom dietetyk wymienia leki. Zaznacza jednak, że antybiotyki trzeba brać, jednak zgodnie z zaleceniami lekarza, a nie wtedy, kiedy nam samym wydaje się, że jest to konieczne. Nadużywanie leków może prowadzić do owrzodzeń w układzie pokarmowym i uszkodzeń błony śluzowej.

Z uwagi na to, że nadużywanie antybiotyków może szkodzić, po skończonym leczeniu pod żadnym pozorem nie należy też przyjmować leków, które zostały w naszej domowej apteczce bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Zbyt częste zażywanie antybiotyków może przyczyniać się do zniszczenia pożytecznych bakterii w jelitach, a konsekwencją tego mogą być poważne zaburzenia trawienia i wchłaniania substancji odżywczych.

Alkohol to też wróg naszych jelit

Jako trzeciego „wroga” naszych jelit specjalista wymienia alkohol. Przyczynia się on do wzrostu niekorzystnych bakterii w jelitach, zwiększa ryzyko nowotworu w obszarze jelita i jak mówi dietetyk: „każda jego dawka to trucizna”.

Dodatkowo alkohol sprzyja rozwojowi zapalenia błony śluzowej żołądka, a także powstawaniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Długotrwałe spożywanie alkoholu wpływa jednak niekorzystnie na cały organizm. Alkohol niszczy wątrobę, prowadzi też do chorób trzustki czy serca. Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko szkody zdrowotne, fizyczne i psychiczne, ale też społeczne.

