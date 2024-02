Co je się na śniadania w innych krajach? Te inspiracje sprawiają, że czasami czuję się jak na wczasach

Śniadanie jest niezwykle ważnym posiłkiem, ponieważ dostarcza organizmowi niezbędnej energii na całe rozpoczęcie dnia. W naszym kraju najczęściej sięgamy po klasyczne kanapki, owsiankę lub jajecznicę. To jednak szybko może się znudzić. Typowo polskie śniadania są pyszne, jednak warto zadbać też o urozmaicenie, by nie wkradła się monotonia. Sięgnijcie po śniadaniowe inspiracje z innych zakątków świata – gwarantujemy, że wtedy nuda nie wkradnie się do waszej kuchni.

Co je się na śniadanie w innych krajach?

Upodobania smakowe różnią się w zależności od kultury (oczywiście jest to też kwestią indywidualną). W Polsce przyjęło się, że śniadanie, czyli pierwszy posiłek w ciągu dnia ma być porządny i sycący. Zupełnie inaczej jest jednak w takich krajach jak Francja, Hiszpania czy Włochy. Tam zazwyczaj nie jest on duży – często wystarczy tylko rogalik do kawy. Z kolei na przykład w Korei przypomina on bardziej obiad.

Również w Japonii śniadanie musi być bardzo syte – składa się zazwyczaj z warzyw, ryżu i ryb. Japończycy sięgają wtedy też po ciepłą zupę miso.

U Brazylijczyków typowe śniadanie składa się zazwyczaj z talerza z szynką, serem i chlebem i oczywiście mocnej kawy. Czasami podaje się tam też gęstą zupę z czarnej fasoli i różnych rodzajów mięs – jest to tzw. feijoada. Z kolei w Chinach popularna jest zupa „congee” przypominająca ryżową owsiankę.

Na Jamajce mieszkańcy zajadają się owocem, który przypomina jajecznicę, gdy przygotuje się go na ciepło. Chodzi o bligię pospolitą (ackee), którą podaje się z bananami, solonymi rybami i owocami.

Jak wyglądają śniadania w krajach arabskich?

W Maroku jednym z popularnych dań, które je się na śniadanie jest baghrir – klasyczne północnoafrykańskie naleśniki. Charakterystyczne w nich jest to, że zaraz po wylaniu ciasta na patelnię pojawiają się tam małe dziurki. Takie placki przygotowuje się z mąki pszennej, drożdży i semoliny, a podaje z masłem i miodem.

Z kolei w Turcji tradycyjne śniadanie składa się z: masła, oliwek, jajek, pomidorów, ogórków, różnych dżemów, miodu, sera, pieczywa, często też podaje się sucuk, czyli pikantną turecką kiełbaskę.

Klasyka śniadaniowa z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

Nie można też zapomnieć o najsłynniejszej wersji śniadania, czyli śniadaniu angielskim. Anglicy zajadają się rano tostami, bekonem, pomidorami, jajkami sadzonymi i kiełbaską. Kluczowym elementem jest też fasolka po bretońsku. Ta potrawa świetnie smakuje też bez mięsa – koniecznie spróbujcie fasolki po bretońsku w wersji wege.

Jeśli z kolei się odchudzacie, to możecie przyrządzić angielskie śniadanie w wersji dietetycznej. W Stanach Zjednoczonych królują „american pancakes” polane syropem klonowym. Do takich śniadaniowych przysmaków należy też jajko z bekonem oraz bajgle podane na rozmaite sposoby. Dużą popularnością cieszą się także płatki śniadaniowe, zazwyczaj kukurydziane, zalane mlekiem..

