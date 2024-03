Moje domowe sposoby na przyspieszenie trawienia. Te patenty zadziałają jak miotełka dla waszych jelit

Na wielkanocnym stole znajdują się niezliczone ilości przysmaków. To z kolei powoduje tendencję do przejadania się w tym świątecznym czasie, co z kolei może prowadzić do nieprzyjemnych doznań żołądkowych i uczucia ciężkości, ale też zgagi, wzdęć czy mdłości. Warto pamiętać o umiarze, aby uniknąć tych nieprzyjemnych odczuć. Co jednak w sytuacji, gdy już czujecie, że przesadziliście ze zbyt dużą ilością babki wielkanocnej, jajek czy pysznego schabu? Wtedy jako ratunek możecie wykorzystać domowe sposoby na przyspieszenie trawienia.

Domowe sposoby na przyspieszenie metabolizmu

Po „świątecznym obżarstwie” możecie wspomóc się lekami z apteki, które zwiększają wydzielanie żółci, łagodzą wzdęcia, pomagają na niestrawność. Możecie jednak postawić też na naturalne sposoby, które przyspieszą wasze trawienie. Jednym z nich jest patent, który zawsze polecały nasze babcie, polegający na wypiciu czarnej, mocnej herbaty. Zaleca się jej wypijanie po ciężkostrawnych i tłustych posiłkach, a więc idealnie sprawdzi się po świętach wielkanocnych, które właśnie w takie danie obfitują w większości polskich domów. Metabolizm pomoże też przyspieszyć wypicie kawy, która zawiera kofeinę, a przez to stymuluje układ trawienny do wydzielania noradrenaliny, co z kolei przyspiesza metabolizm. Pomogą wam też inne herbaty na trawienie.

Składnikiem, którego warto użyć w przypadku niestrawności, jest również imbir – zmniejsza on nieprzyjemne objawy. Możecie przyrządzić napar z imbiru lub zjeść po posiłku kilka kawałków kandyzowanego imbiru. Dobrze sprawdzi się również napar z mięty pieprzowej lub rumianku pospolitego, kopru czy majeranku. Zbawienne działanie w tej kwestii mają też ziarenka kminku. Mało osób wie o tym, że dobrze zadziała też zjedzenie banana – jest on bogaty w błonnik pokarmowy, dzięki czemu przyniesie ulgę w przypadku wystąpienia zaparć czy wzdęć. Po ciężkostrawnym posiłku możecie też wypić napój przygotowany z połowy szklanki wody i łyżeczki jabłkowego octu winnego (żeby całość była smaczniejsza, możecie dodać też odrobinę miodu). Pomoże również kompot z suszonych owoców – najlepiej, gdy będzie ciepły.

Co zrobić, żeby poczuć się lżej po wielkanocnym przejedzeniu?

Po świątecznym folgowaniu sobie w kwestii jedzenia pomoże również picie wody. Sposób ten jest wręcz banalny, dlatego często o nim zapominamy. Należy pić ją małymi łykami i robić kilkuminutowe przerwy. Pamiętajcie, że wypicie dużej ilości wody na raz przyniesie zupełnie odwrotny efekt od tego, który chcecie uzyskać. Po obfitym posiłku warto poświęcić też chwilę na odpoczynek. Później jednak warto wybrać się na spacer, ponieważ złagodzi to towarzyszące wam uczucie ciężkości – odrobina ruchu jest niezwykle pomocna w przyspieszeniu procesów trawiennych.

Pamiętajcie też, by unikać jedzenia ciężkostrawnych potraw pijąc przy tym zimne napoje, ponieważ może to nasilić nieprzyjemne dolegliwości (unikajcie również picia wtedy napojów gazowanych). Niezwykle ważne jest też, by po takim świątecznym przejedzeniu jak najszybciej powrócić do zdrowej i racjonalnej diety. Poznajcie też 5 innych metod na wzdęcia – pomogą, gdy czujecie, że wasz brzuch jest nabrzmiały.

