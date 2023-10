Jak zrobić kogel-mogel? Przepis na klasyczną i nowoczesną wersję

Kogel-mogel dla wielu z nas to smak dzieciństwa. Ten deser jest niezwykle smaczny, a jego przygotowanie odbywa się w naprawdę błyskawicznym tempie. Często jest to świetna alternatywa dla niezdrowych słodyczy. Co więcej, ten prosty deser możecie również przyrządzić w bardziej wymyślny sposób i urozmaicić go różnymi, ciekawymi dodatkami.

Jak zrobić tradycyjny kogel-mogel? Przepis

Przepis na kogel-mogel jest banalnie prosty. Będziecie potrzebować jedynie tanich, a także łatwo dostępnych składników. Mowa o jajkach (dokładnie o żółtkach) i cukrze. Na 6 jajek warto użyć dwóch łyżek cukru – ilość składników możecie jednak modyfikować według własnego uznania. Całość ucierajcie mikserem, aż powstanie gładka masa, którą będziecie mogli zjeść łyżeczką.

Żeby bez trudu oddzielić żółtka od białek, możecie użyć specjalnego separatora lub wykorzystać w tym celu po prostu plastikową butelkę. Najpierw rozbijcie jajko na talerzyku, a następnie zassijcie żółtko do butelki, pozostawiając same białka. Sprawdźcie też inne sposoby na to, jak oddzielić białka od żółtek. Z kolei białka, które pozostaną wam po zrobieniu tego deseru, możecie wykorzystać do przyrządzenia pysznej bezy Pavlova z owocami.

Jak zrobić kogel-mogel bez miksera?

Zanim zaczniecie robić kogel-mogel, pamiętajcie, by dokładnie sparzyć jajka. Jeśli nie macie w domu miksera – nic straconego, możecie poradzić sobie w inny sposób. Wystarczy, że będziecie ręcznie ucierać żółtka z cukrem. Zróbcie to na przykład w kubku do herbaty przy użyciu małej łyżeczki. Czynność powtarzajcie do momentu, aż ziarenka cukru nie będą wyczuwalne w powstałej masie. Masa powinna być aksamitna i delikatna – wtedy śmiało możecie przejść do jej zjedzenia.

Jak podać kogel-mogel?

Kogel-mogel jest deserem, który najlepiej będzie się prezentować w pucharkach na lody lub szerokich kieliszkach do martini. Pamiętajcie też, że nie jest to rodzaj słodkości, którą możecie przygotować na zapas. Najlepiej jest więc robić kogel-mogel w małych porcjach i zjadać od razu po przygotowaniu.

Z jakimi dodatkami podawać ten deser? Świetnie sprawdzą się:



kakao,

cynamon,

goździki,

sok z cytryny,

bita śmietana,

świeże owoce.

Możecie też dodać odrobinę swojego ulubionego alkoholu, na przykład likieru lub rumu.

Zapiekany kogel-mogel – nowa wersja tradycyjnego deseru

Coraz popularniejszą wersją tego znanego deseru staje się zapiekany kogel-mogel. Podany na ciepło smakuje naprawdę obłędnie. Jak go zrobić? Najpierw przygotujcie kogel-mogel dokładnie w taki sam sposób, jak robicie to „na surowo” (w tej wersji nie należy jednak używać alkoholu). Następnie wlejcie utarte żółtka z dodatkami do niewielkich foremek i wstawicie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Kogel-mogel pieczcie przez około 8-9 minut. Kogel-mogel przyrządzony na ciepło możecie podawać na przykład z lodami – taki kontrast temperatur stworzy świetny efekt smakowy.

