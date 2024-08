Prosty patent na najlepszą smażoną cebulę. To sprawdzona rada od znajomej dietetyczki

Takiej rady dotyczącej smażenia cebuli nie spodziewałam się po dietetyczce. Byłam przekonana, że odradzi mi jej przyrządzanie na patelni. Tymczasem, nie tylko powiedziała, że od czasu do czasu mogę sobie na to pozwolić, ale też wymieniła nieoczywisty dodatek, który poprawia smak warzywa. Skorzystałam z patentu i byłam więcej niż zadowolona.

Jak smażyć cebulę? Zapomnij o maśle

Smażenie cebuli na maśle ma wielu zwolenników. Bardzo często warzywo jest potem łączone z jajkami, a czasem nawet i boczkiem. Tak zostaje zaserwowane na śniadanie. Co jest z takim posiłkiem nie w porządku? Obfituje w nasycone kwasy tłuszczowe, które nie sprzyjają zdrowiu. Co więcej, ponieważ masło ma niski punkt dymienia, wynikający m.in. z zawartości białek, bardzo łatwo je spalić. Powstają wtedy liczne szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne.

Szefowie kuchni radzą co prawda, by dodawać mleczny tłuszcz do smażenia cebuli pod koniec jej przyrządzania, ale moja dietetyczka jest temu przeciwna. Zaleciła mi korzystanie z oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek i doprawianie cebuli jednym dobrze wszystkim znanym produktem.

Z tym dodatkiem smażona cebula zachwyci smakiem

Nie sądziłam, że ekspertka ds. żywienia może pokazać mi właśnie taki patent na smażenie cebuli. Efekt, jaki uzyskałam, po dodaniu do smażonej cebuli cukru przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Wsypałam zaledwie szczyptę, a warzywo nabrało pięknej, złocistej i momentami wręcz karmelowej barwy.

Jego smak też był jakby głębszy i jeszcze bardziej satysfakcjonujący. Nie będę ukrywać — taką cebulkę aż chce się zajadać. A sposobów na jej wykorzystanie jest mnóstwo i każdy kolejny coraz smaczniejszy. Podam wam kilka moich ulubionych.

Do czego pasuje smażona cebula?

Nie ukrywam, że najbardziej lubię zajadać smażoną cebulę na kanapce – na pieczywie z odrobiną oliwy czosnkowej. Czasem dodam jeszcze do tej kompozycji jakąś lekką wędlinę czy plaster sera i mam smakowitą przekąskę.

Bardziej typowymi zastosowaniami te pysznej odsłony jest jednak okraszanie pierogów i klusek. Oczywiście tych wytrawnych takich jak np. pyzy z mięsem czy pierogi ruskie. Smażona cebula o wyjątkowo słodkim smaku będzie również pasowała do wątróbki z patelni.

Jej smak odnajdzie się też w farszu ze szpinakiem, którym możesz wypełnić naleśniki. Z mięsem z kolei utworzy bazę do wielu dań z makaronem lub kaszą. Opcji jest wiele, więc smażenia cebuli w ten sposób zdecydowanie warto się nauczyć. Nie tęsknie za dodatkiem masła odkąd poznałam pełnię jej smaku.

Czytaj też:

Ta prosta i szybka zapiekanka ziemniaczana zaskakuje smakiem. To zasługa jednego składnikaCzytaj też:

Biorę proste składniki i robię szybkie danie makaronowe. Ten obiad smakuje całej rodzinie