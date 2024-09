Ciocia „grzybiarka” zdradziła mi sposób na pozbycie się goryczki z kurek. Wystarczy 15 minut i gotowe

Kurki to pyszne grzyby, które można wykorzystać do wielu potraw. Świetnie sprawdzają się w sosach do makaronów. Z kolei zupa z kurek to prawdziwa uczta dla podniebienia. Kurki usmażone na maśle z czosnkiem i natką pietruszki będą wspaniałym dodatkiem do sałatek lub grzanek. Można dorzucić je też do porannej jajecznicy. Zdarza się jednak, że po ich ugotowaniu wyczuwamy nieprzyjemny, gorzki smak. W prosty sposób można jednak temu zapobiec.

Co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie? Szybki sposób

Najpierw musicie odpowiednio przygotować te jesienne „dary lasu”. Możecie wykorzystać sprytny patent na oczyszczanie kurek – będzie prosto i szybko. Żeby pozbyć się niechcianej goryczki, wystarczy, że usmażycie je na suchej patelni. Palnik powinien być ustawiony na średnią moc. Gdy rozgrzejecie patelnię – wysypcie kurki i smażcie do momentu aż puszczą, a następnie ponownie wchłoną soki. Taki proces zajmie około 15 minut. Po tym czasie zdejmijcie patelnię z ognia i odczekajcie, aż kurki się ostudzą. Błędem jest smażenie tych grzybów w oliwie lub oleju – przez to dania, które przyrządzamy z dodatkiem kurek, mogą wyjść niesmaczne. Pamiętajcie – patelnia musi być sucha.

Inne patenty na goryczkę w kurkach

Innym sposobem na to, żeby kurki nie były gorzkie, jest ugotowanie ich na parze. Należy to robić w parowarze przez około 10 minut (na najwyższym piętrze). Możecie także namoczyć świeże kurki w mleku przez około 1,5 godziny. Z kolei przed zamrożeniem dobrze jest zblanszować te grzyby. Do wody, którą wykorzystuje się do blanszowania kurek, powinniście dodać odrobinę soli lub cukru – dzięki temu zachowają one swój kształt i jędrność.

Jeśli z kolei nie wykorzystaliście powyższych sposobów, a potrawa z kurkami jest gorzka – możecie ją jeszcze uratować. Goryczkę zamaskuje dodanie odpowiednich dodatków, na przykład natki pietruszki, czosnku czy podsmażonej cebulki. W zakamuflowaniu gorzkiego smaku pomoże również dolanie słodkiej śmietanki, która doskonale pasuje do tych delikatnych grzybów. Sprawdźcie też, dlaczego warto sięgać po kurki.

Czytaj też:

Koleżanka wyśmiała moje suszenie grzybów na sznurku. Jest lepszy patent, ale mało kto o nim wieCzytaj też:

Jak przechowywać warzywa na zimę, żeby się nie popsuły. Tradycyjne metody