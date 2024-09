Koleżanka wyśmiała moje suszenie grzybów na sznurku. Jest lepszy patent, ale mało kto o nim wie

Suszenie grzybów to doskonały sposób na zachowanie ich aromatu i smaku na dłużej. Dzięki temu możemy cieszyć się leśnymi przysmakami przez cały rok. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest suszenie grzybów na rozwieszonym sznurku. Owszem, może to być ozdobą, która roznosi piękny zapach w pomieszczeniu, ale nie zawsze mamy ku temu warunki. Wtedy można wykorzystać inny trik na suszenie grzybów.

Oryginalny sposób na suszenie grzybów

Dania z suszonymi grzybami są bardzo lubiane w naszym kraju, zajadamy się nimi zwłaszcza jesienią i zimą. Warto więc zadbać wcześniej o odpowiednie zapasy. Nie musicie suszyć grzybów jednak na sznurku lub w specjalnej suszarce. Wystarczy, że włożycie je do... lodówki. Jest to dość oryginalna metoda, ale skuteczna. Jak to zrobić? Należy rozłożyć grzyby na papierze do pieczenia i ułożyć tak, by nie stykały się ze sobą (nie mogą też dotykać zimnych ścian lodówki). Grzyby w ten sposób będą suszyć się przez kilka dni. Proces ten można jednak przyspieszyć poprzez umieszczenie pochłaniacza wilgoci w lodówce – postawcie go na tej półce, na której znajdują się grzyby (pochłaniacz wyciągnie z grzybów wodę). Takie rozwiązanie jest też oszczędne, ponieważ w odróżnieniu od piekarnika, lodówka i tak cały czas działa.

Inne patenty na suszenie grzybów

Kolejnym sposobem na ususzenie tych „darów natury” jest wykorzystanie mikrofali. Chodzi o włożenie grzybów do mikrofali i ogrzewanie ich w niskiej temperaturze. Takich sesji powinno być kilka, a między nimi należy otworzyć drzwiczki urządzenia – w ten sposób para wodna będzie mogła się ulotnić. Trzeba jednak pamiętać, że jest to „wyjście awaryjne”, ponieważ ten proces niekorzystnie wpływa na smak i aromat grzybów. Możecie wybrać też klasyczną metodę, czyli ususzenie grzybów w piekarniku, na grzejniku czy słońcu. Koniecznie sprawdźcie także, czy można myć grzyby przed suszeniem.

Jak przechowywać grzyby po wysuszeniu?

Grzyby po wysuszeniu należy przechowywać w ciemnym i suchym miejscu. Bardzo ważne jest, by było ono z dala od wilgoci, ponieważ ta sprzyja rozwojowi pleśni. Warto umieścić grzyby w szczelnych pojemnikach, w ten sposób zachowacie pełnie ich smaku i aromatu, ale też szkodniki (na przykład mole spożywcze) nie będą mieć do nich dostępu. Pojemniki mogą być szklane lub plastikowe. Jeśli używacie pojemniczków po innych produktach (oczywiście umytych wcześniej) – sprawdźcie, czy nie mają zapachu, którym mogłyby przesiąknąć grzyby.

