Wlewam odrobinę do ryżu podczas gotowania. Ziarenka wreszcie nie sklejają się ze sobą

Ryż jest jednym z najbardziej uniwersalnych składników kulinarnych, doskonale komponuje się z różnymi przyprawami i dodatkami. Dzięki temu stał się świetną bazą do wielu potraw, zarówno słodkich, jak i wytrawnych. Ważne jest więc, by był on naprawdę smaczny. Jego konsystencja również powinna być odpowiednia – ziarenka nie mogą być sklejone, a całość powinna być sypka. Właśnie taki będzie najlepszy do wielu dań.

Co zrobić, żeby ryż po ugotowaniu nie sklejał się?

Żeby ryż był sypki, najważniejszą rzeczą jest przypilnowanie, by się nie rozgotował. To jednak nie wszystko. Możecie skorzystać ze sprytnego i prostego patentu, dzięki któremu ziarenka nie posklejają się ze sobą. Przede wszystkim najpierw należy dokładnie wypłukać ryż pod bieżącą wodą – należy to robić do momentu, aż woda stanie się klarowna. Płukanie ryżu pozbawia go skrobi, a to właśnie ona odpowiada za sklejanie się.

Następnie, już podczas gotowania, wlejcie do niego łyżeczkę kwasku cytrynowego lub soku z cytryny. Dzięki temu ziarenka będą bardziej sprężyste, a dodatkowo zastosowany trik podkreśli ich biały kolor. Nie musicie się obawiać, bo smak ryżu nie zostanie zmieniony.

Patenty na sypki ryż po ugotowaniu

Do przygotowania ryżu na sypko należy przede wszystkim wybrać odpowiedni rodzaj. Najlepiej postawić na odmianę, która zawiera jak najmniej skrobi oraz ma długie ziarna. Wybierzcie więc ryż basmati lub ryż jaśminowy. Na sypko nie da ugotować się ryżu krótkoziarnistego – z uwagi na dużą zawartość skrobi jego ziarna są „kleiste” po ugotowaniu. Ciekawym patentem na ugotowanie ryżu na sypko jest również podsmażenie go przed gotowaniem. Należy dodać na patelnię odrobinę tłuszczu, wysypać ryż, a później smażyć przez około 2 minuty. Później wystarczy przełożyć go do garnka i przejść do gotowania.

Gdy ryż zacznie się już gotować, trzeba zmniejszyć gaz i przykryć garnek pokrywką (nie pozwoli ona wydostać się parze wodnej, a ryż będzie wchłaniał wodę). Podczas gotowania ryżu ważne są też odpowiednie proporcje – na jedną objętość ryżu trzeba użyć dwóch objętości wody (na jedną szklankę ryżu potrzebujecie dwóch szklanek wody). Sprawdźcie też, jak szybko ugotować ryż – taki patent bardzo się przyda, gdy brakuje wam czasu.

