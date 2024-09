Zamiast do zupy, wrzucam je do szafek kuchennych. W prosty sposób pozbywam się moli spożywczych

Mole spożywcze wyglądają niepozornie, ale mogą wyrządzić wiele szkód. Gnieżdżą się w produktach spożywczych i zanieczyszczają żywność swoimi wydzielinami oraz odchodami. W efekcie ta nie nadaje się już do spożycia i trzeba ją wyrzucić. Nawet niewielka kolonia jest w stanie zniszczyć mnóstwo różnych artykułach. Owady szczególnym „upodobaniem” darzą wyroby mączne, kasze, płatki, otręby, zioła, cukier i sól. Tam można je znaleźć najczęściej. A jak się przed nimi bronić? Wystarczy wykorzystać przyprawę, którą większość osób ma w swojej kuchni.

Jak pozbyć się moli spożywczych z domu?

Włóż do szafek kuchennych liście laurowe. Wystarczą dwie duże sztuki na każdą półkę. Możesz też wrzucić po jednym listku do pojemników, w których trzymasz sypkie produkty spożywcze (kasze, makarony, ryż, płatki owsiane etc.). Dzięki temu szybko odstraszysz mole spożywcze i pozbędziesz się problemu Położysz kres inwazji „nieproszonych gości”. Dlaczego liście laurowe są tak skuteczne? Wydzielają zapach, którego mole spożywcze nie znoszą. Pamiętaj jednak o jednej bardzo ważnej kwestii – z biegiem czasu liście tracą swój aromat, więc trzeba je wymienić na nowe.

Inne sposoby na mole spożywcze w kuchni

Nie tylko liście laurowe wykazują zdolność do odstraszania moli spożywczych. Podobne właściwości wykazują również inne przyprawy i dodatki do żywności, na przykład goździki, wanilia czy mięta. Owady nie lubią też zapachu owoców cytrusowych (cytryn, pomarańczy, limonek etc.) i olejków eterycznych (eukaliptusowych, cedrowych itp.).

Jak zmniejszyć ryzyko inwazji moli spożywczych?

Dbaj o czystość w kuchennych szafkach. Nie trzymaj sypkich produktów w papierowych torebkach. Umieść je w hermetycznie zamykanych pojemnikach, najlepiej szklanych. I najważniejsze – zachowaj czujność. Regularnie kontroluj stan zakupionych produktów spożywczych. Sprawdzaj, czy nie ma w nich żadnych podejrzanych pajęczyn, grudek ani zanieczyszczeń.

