Nigdy nie wkładajcie takich potraw do lodówki. Ten błąd może was sporo kosztować

Jeśli gotujemy na zapas, to później część niezjedzonej potrawy ląduje w lodówce. I bardzo dobrze, ponieważ niska temperatura zapobiega rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów. Okazuje się jednak, że bardzo ważny jest moment, kiedy wstawimy garnek z jedzeniem do chłodziarki. Mały błąd może nieść za sobą naprawdę nieprzyjemne konsekwencje.

Czy można włożyć gorące jedzenie do lodówki?

Zdarza się, że wkładamy jeszcze gorące jedzenie do lodówki, bez czekania aż nieco przestygnie. Jest to jednak naprawdę poważnym błędem i nie powinniście tego robić z dwóch powodów. Po pierwsze – w ten sposób można zaszkodzić żywności, która już się tam znajduje. Wynika to z faktu, że ciepło, które wydziela takie jedzenie, podnosi temperaturę w lodówce, a to z kolei przyspiesza wzrost rozwijających się w jedzeniu bakterii.

Drugim powodem jest to, że wkładanie gorących posiłków do lodówki może po prostu uszkodzić ten sprzęt. Przez podniesienie temperatury lodówka musi bardziej chłodzić, aż do momentu, gdy osiągnie pożądaną temperaturę. W ten sposób musi intensywniej działać, pobierając więcej energii, a to powoduje wyższe rachunki. Jeśli taki stan utrzymywałby się przez dłuższy czas – mogłoby dojść też do awarii. Co więcej, para z gorących potraw skrapla się, a przez to dochodzi do szybszego oblodzenia lodówki. Pamiętajcie też, że lodówka nie powinna być przepełniona, ponieważ jeśli jest w niej zbyt duża ilość jedzenia, może to zaburzać przepływ powietrza.

Jak szybko ostudzić potrawy?

Bardzo ważne jest, żeby nie wkładać do lodówki gorących dań, jednak nie powinny one przebywać poza nią też zbyt długo – dwie godziny to maksymalny czas. Potem taka żywność zacznie być podatna na działanie bakterii. Dobrym sposobem jest podzielenie jedzenia na mniejsze porcje – dzięki temu szybciej się schłodzi. Następnie włóżcie je do szczelnie zamykanych, plastikowych pojemników. Jeśli jednak nie macie zbyt dużo czasu – potrawę możecie ostudzić też za pomocą kąpieli wodnej. Szczelnie zamknięty pojemnik lub woreczek z jedzeniem należy umieścić w misce z zimną wodą. Sposobem stosowanym przez nasze mamy i babcie jest też po prostu wystawienie garnka z gorącym jedzeniem w chłodniejsze dni na przykład na balkon.

Przygotowane posiłki możecie przechowywać w lodówce przez około 3-4 dni. Bardzo ważne jest również, by co jakiś czas sprawdzać zawartość lodówki i wyrzucać z niej rzeczy, które się popsuły lub minął ich termin przydatności. Sprawdźcie, jak układać produkty w lodówce, żeby się nie popsuły. Warto również wiedzieć, jakiego jedzenia nie trzymać w lodówce.

