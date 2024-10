Tego nie powinny jeść osoby po 50. roku życia. Inaczej kłopoty ze zdrowiem gwarantowane

Z wiekiem nasze ciało ulega naturalnym zmianom, które wpływają na to, jak metabolizujemy pożywienie i jakie składniki odżywcze są nam najbardziej potrzebne. Dodatkowo upływający czas sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na pewne choroby, co również powinno determinować zmiany w naszym jadłospisie. Po niektóre rzeczy osoby w wieku dojrzałym zdecydowanie nie powinny sięgać, bo mogą sobie zaszkodzić.

Czego nie powinny jeść osoby po 50. roku życia?

Oczywiście dieta osób po 50. roku życia powinna być bogata w różne produkty, aby zapewnić organizmowi wszystkie niezbędne witaminy i minerały. To jednak nie wszystko, ponieważ z pewnego jedzenia z uwagi na swoje zdrowie powinny zrezygnować. Mowa o produktach, które zawierają dużo soli. Starsze osoby powinny wyeliminować ze swojej diety jej nadmiar, ponieważ spożywanie zbyt dużej ilości soli może prowadzić do rozwoju chorób układu krążenia. Warto przypomnieć, że te schorzenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród Polek i Polaków.

Maksymalne spożycie soli dodawanej do potraw i w produktach spożywczych wynosi 5 g. Seniorzy nie powinni przekraczać tej dawki. Z tego powodu warto zrezygnowali z produktów, takich jak:



słone przekąski (chipsy, paluszki, krakersy, solone orzeszki),

dania gotowe typu instant (potężne ilości soli mają w swoim składzie zupki chińskie),

dania typu fast food,

sklepowe mieszanki przypraw,

gotowe sosy (na przykład sos sojowy),

wędzone ryby,

niektóre przetwory mięsne (np. salami),

sery typu feta.

Jak ograniczyć spożywanie soli?

Ponieważ osoby po 50. roku życia powinny ograniczyć spożywanie produktów zawierających duże ilości soli, to muszą przed zakupem produktów spożywczych muszą sprawdzać ich skład. Im mniej soli zawierają, tym lepiej. Z kolei przygotowując posiłki samodzielnie, ma się pełną kontrolę nad dodawanymi przyprawami. Trzeba więc eksperymentować z ziołami, które mogą zastąpić sól i nadać potrawom smaku. Ważne jest również, by nie dosalać potraw podczas jedzenia (albo robić to bardzo rzadko). Żeby było to prostsze, warto po prostu... zdjąć solniczkę ze stołu. Dobrym pomysłem jest też stopniowe zmniejszanie ilości soli dodawanej do jedzenia. Przygotowywane posiłki należy solić dopiero pod koniec gotowania i nie „na oko”, tylko odmierzając łyżeczką – wtedy ma się nad tym większą kontrolę. Sprawdźcie również, jakich potraw nie powinni jeść seniorzy.

