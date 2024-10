Specjalista mówi, jakich potraw nie powinni jeść seniorzy. Możecie być nieźle zaskoczeni

Odżywianie osób starszych to temat niezwykle istotny, wpływający bezpośrednio na jakość życia seniorów. Z wiekiem zmienia się wiele procesów w organizmie, dlatego dieta powinna być dostosowana do tych nowych potrzeb. Powinna być ona nie tylko odpowiednio zbilansowana z uwzględnieniem wartościowych produktów. Okazuje się, że osoby starsze powinny także unikać niektórych popularnych potraw.

Jakich potraw powinni unikać seniorzy?

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu, zauważył, że seniorzy są grupą osób narażonych na rozwój chorób przenoszonych drogą pokarmową, które są spowodowane spożyciem zakażonej żywności.

Mam tu na myśli przede wszystkim produkty spożywcze, w których rozwinęły się bakterie chorobotwórcze. Jest to wywołane właśnie zmianami zachodzącymi w naszym organizmie wraz z wiekiem. Osoby starsze są bardziej narażone na wystąpienie chorób przenoszonych przez żywność, między innymi z uwagi na osłabioną odporność, spowolnioną perystaltykę jelit, nieprawidłowe funkcjonowanie narządów detoksykujących, takich jak nerki i wątroba, czy chociażby niewystarczającą produkcję kwasu żołądkowego, który działa bakteriobójczo – mówi specjalista.

Osoby starsze powinny więc ograniczyć spożywanie żywności surowej w przypadku której istnieje wysokie ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego. W praktyce oznacza to, że lepiej, by seniorzy zrezygnowali z jedzenia tatara i carpaccio, a także innych potraw, które przygotowuje się na bazie surowego mięsa. Powinni również zrezygnować z niepasteryzowanych produktów mlecznych (również serów wytwarzanych z niepasteryzowanego mleka), a także koglu-moglu, czyli surowych jajek. Ekspert dodaje także, że nie zawsze ich dokładne sparzenie sprawi, że produkt ten będzie bezpieczny, ponieważ bakterie rozwijają się również w środku jajka.

Czego jeszcze nie powinny jeść osoby starsze?

Kolejnym produktem, po który nie powinny sięgać osoby w podeszłym wieku, są kiełki spożywane na surowo. Choć może to nieco zaskakiwać, to ekspert wyjaśnia, że taka praktyka wynika z tego, że kiełki można również zaliczyć do produktów, które dość często są skażone mikrobiologicznie.

Mam tu na myśli rozwój chorobotwórczych bakterii, takich jak salmonella, Listeria monocytogenes czy wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, tzw. enterokrwotoczne szczepy bakterii E.coli – wyjaśnił dr Bartosz Kulczyński.

Okazuje się, że konsekwencje mogą być naprawdę poważne. „Zakażenie tą ostatnią bakterią może spowodować nawet uszkodzenie nerek czy rozpad krwinek czerwonych, prowadzących do anemii. W pojedynczych przypadkach bakteria może stwarzać nawet zagrożenie dla naszego życia” – wyjaśnił dr Bartosz Kulczyński. Seniorzy nie muszą jednak całkowicie rezygnować z jedzenia kiełków – można je lekko podgotować lub sparzyć. Jeśli jednak z uwagi na wartości odżywcze ktoś chce jeść surowe kiełki, to powinien zachować pewne środki ostrożności. Ekspert tłumaczy, że należy w takiej sytuacji wybierać w sklepie kiełki, które są przechowywane w warunkach chłodniczych, a w domu powinno się je cały czas trzymać w lodówce. Trzeba też przed zjedzeniem je dokładnie umyć.

