Polscy seniorzy popełniają masę błędów żywieniowych. Dietetyk ostrzega, że tym sobie szkodzą

Nie od dziś wiadomo, że dieta wpływa znacząco na jakość życia oraz codziennego funkcjonowania człowieka. Wszelkie błędy w sposobie odżywiania wywierają negatywny wpływ zarówno na jego kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Tych – jak zauważają specjaliści – niestety nie brakuje, zwłaszcza wśród seniorów, czyli osób po 60 roku życia. Zwraca na nie uwagę między innymi dietetyk dr Angelika Kargulewicz w jednym ze swoich nagrań opublikowanych w sieci. Lista „jedzeniowych wpadek” jest długa. Zobacz, jakie błędy żywieniowe seniorzy popełniają najczęściej i przekonaj się, czy nie masz na swoim „koncie” któregoś z nich.

Największe błędy żywieniowe polskich seniorów

Pierwsze miejsce na liście błędów żywieniowych zajmuje pomijanie posiłków w ciągu dnia. Takie działanie niesie ze sobą zwiększone ryzyko wystąpienia niedoborów w zakresie kluczowych składników odżywczych i mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Co więcej, rezygnowanie z posiłków sprzyja niekontrolowanym napadom głodu i otyłości. Warto zauważyć, że rekomendowane minimum to 4-5 posiłków o niewielkiej objętości w ciągu dnia. Kolejnym bardzo poważnym błędem jest brak warzyw i owoców w jadłospisie. Dorosły człowiek powinien spożywać co najmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie. Jedną czwartą wskazanej porcji mają, zgodnie z zaleceniami, stanowić owoce, a pozostałą część warzywa.

Trzeci błąd to niejedzenie ryb i drobiu, a także brak alternatywnych źródeł białka w diecie w przypadku wegan (na przykład nasion roślin strączkowych, czyli fasoli, soczewicy, grochu, ciecierzycy etc.). Należy pamiętać, że wskazane mięso dostarcza wielu cennych składników odżywczych i witamin, a także kwasów omega-3. które odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego i profilaktyce demencji.

Inne błędy żywieniowe polskich seniorów

Błędów żywieniowych popełnianych przez polskich seniorów jest więcej. Na liście stworzonej przez dr Angelikę Kargulewicz znalazły się również takie punkty jak:

niejedzenie jajek

nadmiar mąki rafinowanej (oczyszczonej i przetworzonej) w diecie,

nadmiar czerwonego mięsa w jadłospisie (to głównie wołowina i wieprzowina),

zbyt częste sięganie po wysokoprzetworzone przekąski oraz „gotowce” ze sklepu,

za dużo słodyczy i słodzonych napojów,

nadmiar smażonych potraw w diecie.

