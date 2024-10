Polacy nadal wierzą w ten dietetyczny mit. Zamiast sobie pomóc, mogą bardziej zaszkodzić

Połączenie ogórka i pomidora to klasyczne zestawienie na polskich stołach. Oba te warzywa są nie tylko smaczne, ale też niezwykle zdrowe. Ogórek dostarcza nam sporo wody i błonnika, a pomidor jest bogaty w likopen, który działa antyoksydacyjnie. Warzywa te są też pełne witamin i minerałów, które wspierają nasze zdrowie. Większość z nas zetknęła się pewnie ze stwierdzeniem, że nie powinno się łączyć ze sobą ogórka i pomidora. Jednak czy rzeczywiście taki duet jest szkodliwy?

Czy można łączyć ogórka z pomidorem?

Narosło wiele mitów na temat odżywiania. Jeden z nich dotyczy tego, że nie powinno się łączyć ogórka z pomidorem. Czy rzeczywiście tak jest? Zawarta w ogórku askorbinaza, czyli związek z grupy enzymów utleniających, ma działanie, które dezaktywuje witaminę C (a ta znajduje się w pomidorach). Efekt ten jednak jest krótkotrwały, ponieważ po spożyciu enzym ten rozkłada się w przewodzie pokarmowym na aminokwasy, a tam nie stanowi już zagrożenia dla witaminy C. Reakcja utleniania zachodzi też tylko tam, gdzie ogórek styka się z pomidorem. W codziennym życiu nie powinniśmy się jednak skupiać na „zakazie” tego połączenia, ponieważ rezygnacja z tych warzyw może być dla nas po prostu bardziej szkodliwa, niż zjedzenie ich razem. Jeśli więc lubicie takie połączenie, to śmiało możecie komponować w ten sposób sałatki lub kanapki.

Jak podawać ogórka z pomidorem?

Pamiętajmy też, że kilka plasterków pomidora nie zawiera ogromnych ilości witaminy C, a my sami spokojnie możemy ją sobie dostarczyć z innych pokarmów. Zjedzenie więc sałatki lub kanapki z ogórkiem i pomidorem tak naprawdę nie zrobi dużej różnicy. Jeżeli jednak chcecie, by nie doszło do dezaktywacji witaminy C – zastosujecie prosty patent.

Żeby utlenianie witaminy C zachodziło znacznie wolniej – warto ogórka z pomidorem podać w odpowiedni sposób, zmniejszając tym samym pH. Można to zrobić, skrapiając sałatkę z tych warzyw odrobiną soku z cytryny, limonki lub octem balsamicznym. Często sałatki, w których wykorzystuje się te warzywa, przyrządza się właśnie w ten sposób.

