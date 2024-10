Polacy często mylą tego grzyba z borowikiem. Uważajcie, bo zepsuje wam każdą potrawę

Mylenie grzybów jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez grzybiarzy. Nawet doświadczeni zbieracze mogą pomylić gatunki, zwłaszcza gdy grzyby są młode. Czasami takie pomyłki mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zdarza się jednak też, że powodują jedynie „kulinarną katastrofę”. Goryczak żółciowy jest jednym z najczęściej mylonych gatunków przez niedoświadczonych grzybiarzy. I choć taka pomyłka nie jest groźna dla zdrowia, to może popsuć całe danie.

Goryczak żółciowy popsuje każde danie

Borowik szlachetny jest często wypatrywany przez grzybiarzy. Jeśli jednak ktoś nie ma dużego doświadczenia w zbieraniu grzybów, może dojść do pomyłki. Goryczak żółciowy i borowik szlachetny są bardzo podobne do siebie. Dodając jednak do potrawy goryczaka żółciowego zamiast borowika, wyjdzie ona gorzka i niesmaczna. Posmaku tego grzyba nie usunie nawet kilkukrotne obgotowanie.

Goryczak żółciowy nie jest grzybem trującym. Jednak ciężko go zjeść, a gorycz w nim zawarta może zniszczyć każdą potrawę. Warto na niego uważać, bo może się okazać, że będziemy zmuszeni wyrzucić nasze zapasy – wyjaśnia Krzysztof Szaraniec, grzyboznawca oraz członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na swojej stronie „Leśne WW”.

Jak odróżnić goryczaka żółciowego od borowika?

Borowika szlachetnego można łatwo pomylić z goryczakiem żółciowym. Jak więc odróżnić te dwa grzyby? Goryczak żółciowy zazwyczaj posiada ciemniejszą siateczkę na trzonie (nie można jednak tego wykluczyć też przy borowikach). Dodatkowo młode owocniki posiadają białe pory, które z czasem stają się różowe. Rurki goryczaka żółciowego po ucisku zmieniają barwę. Żeby odróżnić te dwa grzyby, najlepiej jest wykonać szybki test, dotykając językiem odłamanego kawałeczka kapelusza. Jeżeli poczujecie gorzki smak – będzie to oznaczać, że trafiliście na goryczaka żółciowego (smak na początku może być łagodny, jednak po chwili stanie się piekący).

Proces gotowania, suszenia jak i inne, nie pomagają. Dlatego w tym przypadku warto polizać kawałek grzyba, co do którego mamy wątpliwości i sprawdzić jak smakuje. W przypadku dalszych obaw – wyrzucamy do kosza. Niewielka ilość w potrawie zniszczy jej smak, nam plany na posiłek, a i satysfakcja z odbytego grzybobrania ucierpi. Ostrożności nigdy za wiele, nawet w przypadku grzybów rurkowych – wyjaśnia specjalista.

Koniecznie sprawdźcie też, jak bezpiecznie zbierać grzyby – bardzo ważne jest, żeby robić to w sposób odpowiedzialny. Pamiętajcie też, że niektóre gatunki grzybów trujących są bardzo podobne do jadalnych, a różnice mogą być naprawdę subtelne.

