Unikajcie tego błędu, gotując zupę ogórkową. Inaczej będzie niesmaczna, a nawet może zaszkodzić

Zupa ogórkowa na polskich stołach gości równie często, co pomidorowa i rosół. Jej kwaśny smak pochodzi od kiszonych ogórków, które nadają potrawie wyjątkowego aromatu. Tradycyjnie przygotowuje się ją na wywarze mięsnym lub warzywnym, a oprócz ogórków dodaje się do niej też ziemniaki – musicie jednak wtedy pamiętać o jednej, bardzo ważnej rzeczy. W przeciwnym razie zupa wyjdzie niesmaczna, a w dodatku jej zjedzenie może nawet spowodować problemy żołądkowe.

Błąd podczas gotowania zupy ogórkowej

Najbardziej popularnym dodatkiem do zupy ogórkowej są ziemniaki pokrojone w kostkę. Jeśli chcecie, żeby wasza zupa wyszła naprawdę smaczna – dodajcie je do wywaru jeszcze zanim dorzucicie starte ogórki kiszone. W przeciwnym razie ziemniaki nie ugotują się poprawnie – z uwagi na reakcję z kwasem mogą być miękkie z zewnątrz, a surowe w środku. W konsekwencji, po spożyciu takich ziemniaków, może nawet dojść do zatrucia pokarmowego. Jeśli dolewacie wodę po ogórkach kiszonych do waszej zupy – róbcie to stopniowo i dopiero wtedy, gdy ziemniaki zmiękną.

Przez dodanie ogórków kiszonych zbyt wcześnie zupa wyjdzie też bardzo kwaśna i po prostu niesmaczna, dlatego składnik ten należy dodać dopiero pod koniec gotowania.

O czym pamiętać, robiąc zupę ogórkową?

Choć zrobienie zupy ogórkowej nie jest skomplikowane, to wystarczy kilka pomyłek, a efekt nie będzie tak dobry, jak powinien. Błędem podczas przygotowywania tej zupy jest też obieranie ogórków kiszonych – odbiera im to smak, ale też dużo składników odżywczych. Pamiętajcie też, by nie solić zbyt wcześnie zupy – zróbcie to dopiero na sam koniec. Ogórki puszczają soki do zupy, a przez to staje się ona też bardziej słona. Jeśli z kolei zabielacie zupę ogórkową, bardzo ważne jest, żeby nie dodawać śmietany od razu do garnka, tylko zahartować ją wcześniej. Zmieszajcie niewielką ilość śmietany z odrobiną zupy w osobnym naczyniu, a później dodajcie ją do pozostałej części. Wystrzegajcie się także dolewania zbyt dużej ilości wody, ponieważ rozcieńcza to smak zupy i sprawia, że jest ona mało aromatyczna. Jeśli macie ochotę na odrobinę kulinarnych eksperymentów – przygotujcie zupę krem z ogórków kiszonych – będzie to miłą odmianą od tradycyjnej wersji tej potrawy.

