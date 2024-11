Poznaj sekret długowieczności japońskich staruszków. Piją tę herbatę i dożywają ponad 100 lat w zdrowiu

W wielu zakątkach świata można znaleźć społeczności seniorów, którzy cieszą się wyjątkowo długim życiem. Często tajemnicą ich długowieczności jest dieta bogata w naturalne, nieprzetworzone produkty, które dostarczają organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Badania nad długowiecznością wskazują, że diety, które stosują mieszkańcy tzw. „niebieskich stref” pozwalają im dożyć naprawdę sędziwego wieku w dobrym zdrowiu.

Sekret długiego życia mieszkańców Okinawy

Regionem w Japonii, w którym mieszkańcy żyją naprawdę długo, jest Okinawa. To właśnie na tej wyspie ludzie mają aż trzykrotnie większe prawdopodobieństwo dożycia setki w porównaniu do mieszkańców Ameryki. Jednym z sekretów długowieczności tych ludzi jest picie herbaty z kurkumą. Przyprawa ta jako przeciwutleniacz neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, co może spowolnić procesy starzenia i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Pomaga więc przeciwdziałać chorobom takim jak rak, demencja czy problemy z sercem. Dodatkowo kurkuma działa przeciwzapalnie, ale też łagodzi problemy trawienne, takie jak wzdęcia i niestrawność.

Poza dodawaniem kurkumy do potraw, jak to robi większość kultur, Okinawczycy zrobią także taką „żółtą herbatę”. Nie wykorzystują jednak tej przyprawy tylko w taki sposób – sypią ją także do warzyw, by poprawić ich smak.

Co jeszcze robią Japończycy, by dożyć stu lat?

Mieszkańcy Okinawy dbają o to, by ich dieta była urozmaicona, dzięki czemu każdego dnia dostarczają do swojego organizmu wiele różnych składników odżywczych. Dodatkowo nie przejadają się, a ich posiłki są dość małe – nie je się tam do syta, każdy jest najedzony w około 80 procentach. Sekretem diety długowieczności jest także jedzenie warzyw i owoców, roślin strączkowych, produktów sojowych i glonów. Ich dieta zawiera też dużo ryżu, który jest uzupełniany jedzeniem makaronu o nazwie soba lub udon. Spożywają oni mało soli, ograniczają także spożywanie cukru. Dieta mieszkańców Okinawy zawiera mało nasyconych kwasów tłuszczowych i słodyczy.

Mieszkańcy tej wyspy dziennie spożywają około 1800 kcal. Pamiętajcie jednak, że ilość kalorii w naszej diecie jest uzależniona od wielu czynników. Żeby wyliczyć ilość potrzebnych kalorii warto skorzystać z kalkulatorów kalorii dostępnych w internecie. Spożywanie zbyt małej ilości kalorii może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne. Sprawdźcie, ile kalorii dziennie potrzebujecie, żeby schudnąć.

