Pięć pomysłów na obiad z cukinią w roli głównej. Sprawdź, co można zrobić z cukinii

Cukinia to jedno z najbardziej wdzięcznych warzyw. Można ją piec, gotować, smażyć, a także jeść na surowo. Dodatkowym atutem cukinii jest cena – w sezonie można ją kupić na lokalnych bazarkach i ryneczkach dosłownie za grosze. My dziś podpowiadamy, co można zrobić z cukinii.

Pięć pomysłów na dania z cukinii

Do zrobienia tych dań możesz wykorzystać dowolne cukinie.

Faszerowana cukinia



To po prostu cukiniowy klasyk. Cukinia faszerowana to prosty pomysł na obiad dla całej rodziny. Danie dużą ilością mięsnego farszu i sera sprawi, że nikt nie odejdzie od stołu głodny. Przepis na faszerowaną cukinię.



Tortilla z cukinią



Choć Hiszpanie takie tortille jedzą jaką przystawkę, my mówimy: śmiało podaj tortillę na obiad. W wersji z pyszną cukinią i dużą ilością sera smakuje obłędnie. Przepis na tortillę z cukinią.



Cukinia panierowana



Jeśli masz mało czasu to zrób cukinie panierowaną. To pomysł na szybkie danie, które może być i przystawką, ale i dodatkiem do obiadu (zastąp cukinią kotlety albo podaj ją jako warzywny dodatek). Przepis na cukinię panierowaną.



Placki z cukinii



Placki z cukinii można zrobić i podać na wiele sposobów. Do ich zrobienia nadaje się każda cukinia. My podpowiadamy: dodaj do placków jeden sekretny składnik, a będą naprawdę wyjątkowe. Przepis na placki z cukinii.



Makaron z cukinii



Cukinia w wersji na surowo? Jak najbardziej! To bez wątpienia najzdrowsza opcja na cukiniowe potrawy. Możesz dodać do takiego makaronu dowolne, ulubione składniki. My proponujemy, aby podać taki makaron z... cukiniowym pesto! Całe danie zrobisz z jednej cukinii! Przepis na makaron z cukinii.

Jak dobrze przyrządzić cukinię?

Żółte, zielone, malutkie i mocno wyrośnięte. Każda cukinia nadaje się do wykorzystania w kuchni. Te małe świetnie nadają się do jedzenia na surowo (wykorzystaj je do zrobienia makaronu z naszego przepisu albo dodaj do tortilii z cukinią). Te większe, które są już nieco bardziej twarde, najlepiej wykorzystać do zrobienia placków. Cukinię możemy jeść na surowo, jadalna jest również skórka tego warzywa. Warto pamiętać, że cukinia, szczególnie młoda, nie potrzebuje długiej obróbki termicznej, jeśli zależy ci na tym, aby zachowała swoją chrupkość.

Jedz cukinię na zdrowie

Warto pamiętać, że cukinia jest idealnym warzywem dla osób, które są dietach redukujących wagę. Im szczególnie polecamy dania z surowej cukinii, ale nie tylko. Cukinia jest warzywem, które wspomaga pracę układu trawiennego (odpowiada za to błonnik), krwionośnego (zawartość potasu) i odpornościowego (duże ilości witaminy C). Spożywanie go może obniżyć ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu – ponieważ warzywo samo w sobie zawiera niewiele tłuszczu i sodu. Cukinia sprzyja także urodzie – ryboflawina i witaminy A powodują, że skóra staje się elastyczna.

