Pulpety robię inaczej niż wszyscy. Są szybkie, a tak aromatycznego dania nie jadłam jeszcze nigdy

Kuchnia polska to bogactwo niezwykle smacznych potraw. Jeśli mamy ochotę na klasyki – to sięgamy wtedy po przepis na kotleta schabowego, pierogi czy tradycyjny bigos. Do potrawy, która równie często pojawia się na polskim stole, należą też pulpety. Najczęściej podaje się je w sosie pomidorowym lub koperkowym. Nie oszukujmy się, danie serwowane zawsze w ten sam sposób szybko może się jednak znudzić. Warto więc poeksperymentować nieco w kuchni.

Jak przygotować pulpety w sosie curry? Przepis

Największą zaletą tego dania jest to, że wychodzi ono obłędnie aromatyczne. Będziecie delektować się wspaniałym smakiem, a do tego cudowny zapach będzie roznosić się po całym waszym domu. Do przygotowania tej potrawy używa się między innymi takich przypraw jak kolendra, czosnek, papryczka chili. Bardzo ważnym składnikiem tego dania jest również mleko kokosowe oraz pasta curry.

Przepis: Pulpety w sosie curry Pulpety w tej orientalnej wersji znikną w mig z talerzy Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Indyjska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 łyżki bułki tartej

łyżeczka musztardy

sól i pieprz

4 gałązki świeżej kolendry

2 cebule

4 ząbki czosnku

50 dag mięsa mielonego

3 marchewki

20 dag zielonej i drobnej fasolki szparagowej

pasta curry

olej do smażenia

cytryna

szczypta suszonego chilli

20 ml mleczka kokosowego

20 ml bulionu warzywnego Sposób przygotowania Przygotowanie warzywNajpierw obierzcie i poszatkujcie cebulę. Obierzcie też czosnek i go bardzo drobno posiekajcie. Przygotowanie mięsnej masyUmieśćcie mięso w misce i dodajcie do niego połowę posiekanej cebuli i czosnku. Następnie wsypcie 2 łyżki bułki tartej. Połączcie ze sobą wszystkie składniki. Powinna powstać gęsta masa. Przyprawcie ją łyżeczką musztardy, solą, pieprzem i dodajcie drobno posiekaną kolendrę. Całość porządnie wymieszajcie. Formowanie pulpetówZwilżcie dłonie i formujcie nimi małe kulki. Ułóżcie je na blaszce do pieczenia wyłożonej pergaminem, a następnie pieczcie w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 15 minut. Przygotowanie warzyw na sosObierzcie marchewkę i pokrójcie ją na mniejsze części. Oczyśćcie też fasolkę szparagową i odetnijcie od niej końce. Przygotowanie curryNa głębokiej patelni rozgrzejcie 2 łyżki oleju. Usmażcie pozostałą część cebuli i czosnku, Dodajcie po chwili także pastę curry, imbir i chili, a także fasolkę, mleczko kokosowe i bulion warzywny. Całość duście przez około 5-7 minut. Na koniec doprawcie solą i dodajcie sok z cytryny. Dorzućcie pulpety i całość duście jeszcze przez kilka minut.

Jak zrobić pyszne pulpety? Wskazówki

Choć zrobienie pulpetów jest banalnie proste, to warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Dzięki nim nie będą się one rozpadały, ale nie musicie się też martwić, że wyjdą „przesuszone na wiór”. Warto zrezygnować z jajka, które utwierdza i zbija mięsną masę. Jeśli je dodacie, to pulpety mogą wyjść zbyt twarde. Dobrze sprawdza się ono w przypadku robienia kotletów mielonych, jednak pulpety wcale go nie potrzebują.

Wybierając mięso, najlepiej postawcie na łopatkę wieprzową lub karkówkę, dobrze sprawdzi się również kark z wołowiny. Mięso powinno mieć dużo tkanki łącznej – wtedy pulpety wyjdą pyszne i soczyste. Sprawdźcie, jakie mięso będzie najlepsze na pulpety. Jeśli z kolei chcecie, żeby wasze pulpety były niezwykle delikatne, a przy tym też bardziej lekkostrawne – przygotujcie je na bazie chudego mięsa. Takie pulpety możecie podawać na różne sposoby – nie tylko z pysznymi sosami, ale również doskonale smakują z makaronem, kaszą gryczaną czy pęczakiem. Ciekawym patentem na smaczne pulpeciki jest również obtoczenie ich w mące, zanim przejdziecie do smażenia.

