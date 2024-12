Przez ten błąd mak jest gorzki i niesmaczny. Zobacz, co zrobić, by dania świąteczne były pyszne

Mak odgrywa ważną rolę w polskiej kuchni, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. To właśnie z niego przygotowujemy tak popularny i lubiany makowiec czy struclę z makiem. Niektórzy przyrządzają też wigilijne pierogi z makiem lub kutię. Te małe ziarenka są więc podstawą wielu świątecznych dań. Przed wykorzystaniem masy makowej warto jednak jej wcześniej spróbować, ponieważ może się okazać, że nie smakuje tak, jak powinna, a w konsekwencji dodając ją, popsujecie całe danie.

Dlaczego mak jest gorzki? Popularny błąd

Surowy mak można spożywać, jednak może być on wtedy nieco gorzki w smaku. Bardzo ważnym etapem przygotowania maku jest więc jego obróbka termiczna. Żeby wydobyć z maku jego naturalny aromat, a także pozbyć się nuty goryczy, konieczne jest wcześniejsze sparzenie tych ziarenek. Wiele osób jednak o tym zapomina.

Musicie więc zalać mak wrzącą wodą (1 szklanka maku na 1,5 szklanki wody). Później całość odstawcie na co najmniej godzinę – w tym czasie nasiona porządnie napęcznieją. Naczynie przykryjcie też folią spożywczą, żeby utrzymać ciepło. Po godzinie trzeba odsączyć mak z nadmiaru wody.

Jak odpowiednio przechowywać mak?

Odpowiednie przygotowanie maku wymaga wiedzy, jak należy to zrobić, ale też uważności z naszej strony. Powszechnym błędem, przez który mak staje się gorzki, jest jego nieodpowiednie przechowywanie. Nasiona maku zawierają naturalne tłuszcze. W kontakcie z wilgocią, powietrzem czy ciepłem – zaczynają one się psuć, ponieważ prowadzi to do procesu jełczenia. Taki mak nie nadaje się do spożycia. Pamiętajcie, że gorzkawy posmak maku jest wyraźnym sygnałem, że mak był źle przechowywany lub jest przeterminowany.

Kupując mak, zwracajcie uwagę na jego datę ważności, ale też to, w jakich warunkach jest on przechowywany. Unikajcie też maku sprzedawanego na wagę, chyba że macie pewność, że jest on świeży. Bardzo ważne jest również, by mak przechowywać w szczelnych pojemnikach, a także z dala od światła i wilgoci. Trwałość maku wydłuży przechowywanie go w zamrażarce – ten sposób sprawdzi się świetnie, jeżeli kupiliście z wyprzedzeniem większą ilość maku. Zobaczcie też, jakie korzyści zdrowotne płyną ze spożywania maku, te małe ziarenka są naprawdę bardzo zdrowe.

