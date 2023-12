Jak zrobić soczysty schab na Boże Narodzenie? Garść sprawdzonych patentów

W kulinarną tradycję Świąt Bożego Narodzenia wpisują się nie tylko pierniki, makowce czy pierogi, ale też różnego rodzaju mięsa, między innymi schab. Wyjaśniamy, jak go przyrządzić i co zrobić, by był miękki i soczysty.

Schab to część tuszy wieprzowej, element odcinka piersiowo-lędźwiowego nieopodal kręgosłupa. Mięso dobrej jakości ma różową barwę (nie powinno być zbyt „blade”). Jest gładkie, lśniące, zwarte wilgotne. Najlepiej wybierać kawałki lekko przerośnięte białym tłuszczem. Chudy schab poddany obróbce termicznej będzie suchy i twardy. Warto zrezygnować z kupowania mięs paczkowanych i wybierać te na wagę. Dzięki temu możemy dokładnie obejrzeć dany kawałek i ocenić jego stan (wygląd, zapach, strukturę itp.). Przepis: Gotowany schab Tak przyrządzone mięso jest kruche i soczyste. Ta przekąska świetnie sprawdza się nie tylko na świątecznych spotkaniach z bliskimi, ale również karnawałowych imprezach. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 18 godz. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1,5 kg świeżego schabu

3 litry wody

duża główka czosnku

5 łyżek soli

2 łyżki majeranku

łyżka słodkiej papryki

łyżka musztardy

3-4 łyżki majonezu

10-12 ziaren jałowca

10-15 ziarenek ziela angielskiego

8-10 ziarenek czarnego pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie marynatyObierzcie czosnek z łupin. Wlejcie wodę do dużego garnka. Wsypcie do niej sól, słodką paprykę, jałowiec, ziele angielskie, liście laurowe i majeranek. Dodajcie musztardę i majonez. Dorzućcie czosnek. Wymieszajcie dokładnie wszystkie składniki. Majonez i musztarda powinny się rozpuścić. Gotowanie schaabuWrzućcie schab do marynaty. Płyn powinien przykrywać mięso. Postawcie garnek na małym ogniu, gdy jego zawartość zacznie wrzeć i gotujcie schab przez 5 minut. Następnie wyłączcie palnik i cierpliwie czekajcie aż garnek całkiem ostygnie. Może to zająć nawet kilka godzin. Gdy naczynie będzie już chłodne, ponownie włączcie najmniejszą moc palnika pod garnkiem i czekajcie aż marynata zacznie wrzeć. Potem gotujcie schab przez kolejne 5 minut na większym ogniu. Po tym czasie wyłączcie palnik i ponownie poczekajcie aż garnek ostygnie. Wyjmijcie schab z chłodnego garnka. Podawanie schabuGotowany schab świetnie sprawdza się jako dodatek do kanapek. Można go również podawać razem z ziemniakami. Obsmażanie schabu przed pieczeniem Obsmażanie to jeden z najprostszych patentów na soczysty schab. Wysoka temperatura zamknie zewnętrzne pory mięsa. Dzięki temu podczas pieczenie nie utraci ono wilgoci i pozostanie soczyste. Wstępna obróbka termiczna nie powinna trwać zbyt długo. W przeciwnym razie osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego i wysuszymy schab. Przed włożeniem mięsa do piekarnika wystarczy obsmażać je po minucie na każdej stronie. Jak upiec schab w piekarniku? Przed pieczeniem schab warto zamarynować. Dzięki temu będzie aromatyczny i soczysty. Mięso powinno „leżakować" w zalewie przez co najmniej kilka godzin. Podstawą marynaty może być nie tylko woda, ale również dobrej jakości tłuszcz, na przykład oliwa z oliwek. Warto dodać do niej czosnek i przyprawy – słodką paprykę, majeranek, czarny pieprz, ziele angielskie, jałowiec, musztardę, kminek, chili itp. Skład marynaty zależy w dużej mierze od osobistych preferencji smakowych. Można też skorzystać z gotowych mieszanek dostępnych w sklepach spożywczych. Schab pieczemy w temperaturze 160-170 stopni. Przyjmuje się, że na jeden kilogram mięsa przypada godzina pieczenia. Jeśli przygotowujemy mięso w rękawie (foliowej „torebce"), warto nagrzać piekarnik do 200 stopni, a po 20 minutach zmniejszyć temperaturę o 40 stopni. Faszerowanie sposobem na soczysty schab Jeśli chcemy zaserwować rodzinie i gościom soczysty schab na święta, możemy go również nafaszerować przy użyciu suszonych owoców lub grzybów (wcześniej trzeba namoczyć je w wodzie). Wilgoć zawarta w produktach nawilży mięso. Podobny efekt uzyskamy, gdy nafaszerujemy schab boczkiem. Wszystko za sprawą zawartego w nim tłuszczu.

