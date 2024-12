To idealny napój na zimę. Zmniejsza stres, pomaga w odchudzaniu i cudownie rozgrzewa

Gdy zimno daje się we znaki, herbaty stają się jednym z ulubionych napojów, po które sięgamy, by się rozgrzać. Cudowny aromat herbaty, zwłaszcza tej z dodatkiem imbiru, cytryny czy miodu, potrafi poprawić nastrój i dodać energii w pochmurne popołudnia. Równie chętnie wybieramy „zimową kawę” z dodatkiem korzennych przypraw. Jest jeszcze jeden napój, który idealnie sprawdzi się w zimowe dni. Jest pyszny, a do tego wspaniale wpływa na nasz organizm.

Picie kakao pomoże podczas odchudzania

Kakao to jeden z najlepszych napojów, które idealnie sprawdzają się w zimowe dni. Gęste, kremowe i słodkie, cudownie rozgrzewa od środka. Kubek gorącego kakao to doskonały sposób na relaks po ciężkim dniu. Okazuje się jednak, że poza walorami smakowymi, ma ono także szereg właściwości zdrowotnych.

Ziarna kakaowca są źródłem wielu cennych składników, między innymi polifenoli, które odpowiadają za redukcję tkanki tłuszczowej. Kakao zawiera substancje, które nasilają proces lipolizy w tkance tłuszczowej, a dodatkowo hamują także syntezę tłuszczu. Co więcej, charakterystyczny aromat kakao przyczynia się do zmniejszenia stężenia greliny, czyli „hormonu głodu”. Warto jednak pamiętać, że kluczowe jest przygotowanie napoju bez dodatku dużych ilości cukru czy innych słodkich składników, by nie zwiększać liczby kalorii.

Kakao pomoże też zmniejszyć stres

Picie kakao może pomóc także w redukcji stresu, dzięki zawartości magnezu i antyoksydantów, które mają działanie relaksujące. Magnez wspomaga pracę układu nerwowego, łagodząc napięcie i poprawiając nastrój, a naturalne substancje występujące w kakao, takie jak teobromina, mają działanie podobne do kofeiny (są jednak łagodniejsze). Dodatkowo picie gorącego kakao może działać kojąco na zmysły, zapewniając chwilę przyjemności i relaksu, co także pomaga oderwać się od codziennych trosk i sprzyja odprężeniu. Aby cieszyć się zdrowotnymi właściwościami kakao, musicie jednak sięgać po prawdziwe, nieprzetworzone kakao w proszku, a nie gotowe napoje, które często zawierają dużą ilość cukru i sztucznych dodatków.

