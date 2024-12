Polacy za rzadko sięgają po ten napój. Genialnie zmniejsza ochotę na słodycze i poprawia trawienie

Ochota na słodkie przekąski dotyka nas zwłaszcza w momentach zmęczenia, stresu, a czasami też po prostu nudy. Najczęściej wiąże się z potrzebą szybkiego zastrzyku energii, ponieważ cukier jest łatwo przyswajalnym źródłem glukozy dla mózgu. Często wynika również z uwarunkowań psychologicznych – słodycze kojarzą się z nagrodą. Chęć zjedzenia czegoś słodkiego może być także wynikiem niedoboru chromu. Żeby zmniejszyć ochotę na słodycze, warto sięgnąć po jeden, popularny napój.

Napój, który zmniejsza ochotę na słodycze

Kombucha to fermentowany napój na bazie herbaty, który zyskał popularność dzięki swoim korzyściom zdrowotnym. Okazuje się jednak, że picie tego napoju jest wskazane także w przypadku chęci zrezygnowania z sięgania po kaloryczne przekąski. Wynika to z faktu, że zmniejsza on uczucie łaknienia i apetyt na słodycze. Kombucha zawiera kwas octowy, dzięki któremu dochodzi do obniżenia cukru we krwi. W ten sposób organizm w większym stopniu metabolizuje glukozę, a to z kolei sprawia, że łatwiej zrezygnować nam z sięgania po słodkości.

Dodatkowo kombucha ma lekko kwaśny smak i naturalną nutę słodyczy, co może zaspokoić chęć na coś słodkiego bez potrzeby sięgania po niezdrowe przekąski.

Jakie jeszcze zalety ma kombucha?

Kombucha to fermentowany napój herbaciany, który ma wiele właściwości prozdrowotnych. Wspomaga trawienie, a dzięki obecności antyoksydantów kombucha neutralizuje działanie wolnych rodników, co opóźnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniami. Napój ten ma także właściwości przeciwbakteryjne, które chronią przed rozwojem niekorzystnych drobnoustrojów. Regularne spożywanie kombuchy wspiera również detoksykację organizmu, wspomaga pracę wątroby, a także pomaga zmniejszyć zmęczenie. Kombucha jest także bogata w probiotyki. Sprawdźcie, jak zrobić fermentowaną herbatę kombucha.

