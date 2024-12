Efekt przeczyszczający po wypiciu kawy to częsty problem. Ekspert wyjaśnia, czy jest się czym martwić

Efekt przeczyszczający po wypiciu kawy występuje dość często. Dietetyk Michał Wrzosek przyjrzał się bliżej tej kwestii w jednym ze swoich materiałów opublikowanych w sieci. ekspert zauważył, że nawet jedna trzecia miłośników „małej czarnej” po kilku łykach ulubionego naparu, musi biec do toalety. Silna potrzeba wypróżnienia może pojawić się już po 4 minutach od momentu sięgnięcia po napój. Skąd taka zależność? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Dlaczego kawa przyspiesza wypróżnianie?

Jeszcze do niedawna sądzono, że za efekt przeczyszczający kawy odpowiada zawarta w niej kofeina, która stymuluje pracę jelit i pobudza je do intensywniejszej pracy, a to z kolei zmusza miłośników „małej czarnej” do częstszego odwiedzania toalety. Prawda jest jednak bardziej złożona. Wypróżnianie nierzadko przyspiesza bowiem również kawa bezkofeinowa. Naukowcy znaleźli wyjaśnienie dla tego zjawiska. „Prawdopodobnie obecne w kawie cząsteczki działają na receptory w ścianach jelit” – wyjaśnia dr Michał Wrzosek. Zdaniem amerykańskich badaczy może chodzić o melanoidyny. To polimery powstające podczas palenia ziaren kawy.

Związki te mogą pobudzać komórki G znajdujące się w żołądku i dwunastnicy do wytwarzania gastryny. Produkcja hormonu prowadzi do zwiększenia ilości soków żołądkowych, co z kolei skutkuje wzmożoną aktywnością okrężnicy i przyspiesza trawienie. Dlatego spożycie kawy w umiarkowanych ilościach może wspomóc walkę z zaparciami. Nie należy jednak traktować napoju jako leku na uporczywe dolegliwości. Pojawienie się niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego to sygnał, że należy skonsultować się z lekarzem. Działanie na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Jaka jest bezpieczna dawka kawy?

Eksperci zalecają, by nie wypijać więcej niż 3-4 filiżanki kawy na dobę. Jej nadmiar może zakłócać pracę organizmu i doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia rytmu serca.

Czytaj też:

Nasze babcie nagminnie sięgały po tę „królową herbatek”. To polska recepta na długowiecznośćCzytaj też:

To idealny napój na zimę. Zmniejsza stres, pomaga w odchudzaniu i cudownie rozgrzewa