Zrobiłam „nocny rosół” z przepisu Tomka Strzelczyka. Smakował wybitnie, nawet teściowa wzięła dokładkę

Rosół jest idealną zupą, gdy na dworze robi się zimno. Ciepły wywar i aromatyczne przyprawy rozgrzewają od środka i dodają energii w chłodne, jesienne dni. To danie jest nie tylko pyszne, ale także niezwykle pożywne i pełne witamin. Jeśli chcecie, żeby wasz rosół miał naprawdę niezapomniany smak – skorzystajcie z patentu Tomasza Strzelczyka na „nocny rosół”, który robi się w bardzo niecodzienny sposób.

Patent Tomka Strzelczyka na pyszny rosół

W odróżnieniu od klasycznej wersji rosołu ten z przepisu Tomasza Strzelczyka jest znacznie bardziej intensywny w smaku. Tradycyjny rosół gotuje się zazwyczaj przez około 3 godziny, jednak znany kucharz proponuje, by podgrzewać go przez... całą noc. Co więcej, nie robi tego tradycyjnie na kuchence, a wstawia garnek z wywarem do piekarnika. W ten sposób warzywa i mięsne dodatki oddadzą zupie to, co najlepsze, dzięki czemu rosół będzie smakować naprawdę wyśmienicie.

Przepis: Pieczony rosół Rosół według tego przepisu jest niezwykle aromatyczny, sami spróbujcie go przygotować Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Składniki cały kurczak (porcjowany)

większy kawałek porcji rosołowej z kaczki

400 g wołowiny (np. szponder)

3 kurze łapki

2 małe pory (białe części)

3 duże marchewki

2 korzenie pietruszki

1 seler

2 średnie cebule

3 liście laurowe

8 ziaren ziela angielskiego

15 ziaren pieprzu czarnego

kilka gałązek lubczyku

2 łyżki soli Sposób przygotowania Przygotowanie warzyw na rosółNajpierw obierzcie marchewkę, seler, cebulę i pietruszkę oraz pory. Cebulę przypieczcie w piekarniku. Wszystkie warzywa oraz mięso i przyprawy włóżcie do garnka i zalejcie wodą tak, by wszystkie składniki były przykryte. Pieczenie rosołuWłóżcie garnek do zimnego piekarnika i ustawcie go na 115 stopni Celsjusza. Pieczcie przez 15 godzin. Po tym czasie wyłączcie piekarnik.

Co więcej, kucharz proponuje, by rosół przygotować z kilku rodzajów mięs, przez co uzyskacie naprawdę niepowtarzalny aromat. Do przyrządzenia tego rosołu użyjcie kawałka wołowiny (najlepiej sprawdzi się pręga, goleń lub szponder). Będziecie potrzebować również kawałka kaczki i kurczaka. Przed wrzuceniem cebuli do rosołu – podpieczcie ją wcześniej lub delikatnie opalcie, to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na wzbogacenie smaku i aromatu waszego wywaru.

Jak zrobić rosół z piekarnika?

Rosół przygotowany w piekarniku jest bardziej esencjonalny, niż ten gotowany tradycyjnie. Aromaty poszczególnych składników przenikają się wzajemnie i tworzą świetną kompozycję smakową.

Poza klasycznymi przyprawami, takimi jak ziele angielskie, lubczyk, czarny pieprzy, kucharz znany z 4. edycji „MasterChef Polska” dodaje do swojego rosołu także kilka suszonych grzybów. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić klarowny rosół – wystarczy, że będziecie przestrzegać kilku prostych zasad.

