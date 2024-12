Polacy jedli to śniadanie w PRL-u niemal codziennie. Warto do niego wrócić, bo jest szybkie, pyszne i syci

Czasy PRL-u były okresem, w którym kuchnia opierała się na prostych i tanich daniach. Zasoby w sklepach były ograniczone, więc wiele potraw powstawało z podstawowych produktów dostępnych niemal w każdym domu. Popularnością cieszyły się takie śniadaniowe klasyki jak naleśniki z dżemem, chleb posmarowany masłem i posypany cukrem czy zupa mleczna. Z kolei najpopularniejszymi napojami były kompoty, kawa zbożowa Inka oraz czarna herbata. Wśród prostych potraw szczególne miejsce zajmowała kasza manna podawana na słodko, najczęściej z dodatkiem soku malinowego. To tradycyjne śniadanie, tak popularne w czasach PRL-u, wraca dziś na nasze stoły w odświeżonej odsłonie.

Kasza manna „na słodko” to pyszne śniadanie z PRL-u

Kasza manna „na słodko” była jednym z najczęściej wybieranych dań śniadaniowych w czasach PRL-u – zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Była szybka w przygotowaniu, sycąca i niezwykle tania. Tak przyrządzona kasza ma delikatny smak, który można wzbogacić na wiele sposobów.

Jak przygotować taką kaszę? Wystarczy, że podgrzejecie mleko w niewielkim garnku na średniej mocy palnika, a podczas gotowania dodacie odrobinę cukru, miodu lub cukru wanilinowego, co nada całej potrawie słodkiego smaku. Kaszę mannę należy gotować krótko, zwykle 2-3 minuty po wsypaniu jej do gorącego mleka lub wody. Ważne, aby cały czas ją mieszać, ponieważ szybko gęstnieje i może łatwo się przypalić. Po tym czasie powinna osiągnąć odpowiednią konsystencję. W czasach PRL-u na wierzchu układano masło, które topniało na gorącej powierzchni. Niektórzy dodawali łyżkę dżemu czy konfitury albo soku owocowego. Do takiej kaszy możecie dodać też orzechy czy świeże owoce – wtedy wasze śniadanie będzie jeszcze bardziej wartościowe.

Dlaczego warto jeść kaszę mannę?

Powrót do tego kultowego śniadania z czasów PRL-u przypomni smak dzieciństwa, ale też wpłynie pozytywnie na nasz organizm. Taka kasza manna jest świetnym źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów, które dostarczają energii, a także białka i witamin z grupy B, wspierających układ nerwowy. Zawiera też cenne minerały, takie jak magnez wspierający mięśnie, fosfor wzmacniający kości i zęby oraz żelazo, które wspiera transport tlenu i poprawia kondycję organizmu. Zawarty w niej błonnik pokarmowy korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego, zapobiegając zaparciom. Dodatkowo witaminy i minerały zawarte w kaszy mannie pomagają wzmocnić układ odpornościowy.

