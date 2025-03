Moja ukochana babcia robi najlepszą zupę ogórkową. Wykorzystuje ten banalnie prosty trik

Polska kuchnia słynie z wielu pysznych i aromatycznych zup, które są nie tylko smaczne, ale także bardzo pożywne. Tradycyjne zupy, takie jak żurek, barszcz czerwony, rosół czy krupnik, od lat goszczą na polskich stołach. Jedząc je możemy dostarczyć organizmowi cennych składników odżywczych. Są doskonałym wyborem na każdą porę roku – zimą rozgrzewają, a latem można cieszyć się ich lekkimi, chłodnymi wersjami, takimi jak na przykład chłodnik litewski. Warto je jeść, ponieważ wspierają trawienie, sycą na długo, a wielu osobom przypominają też smaki dzieciństwa.

Trik na obłędnie smaczną zupę ogórkową

Jedną z najpopularniejszych zup, poza rosołem i pomidorową, jest zupa ogórkowa. Żeby była naprawdę nieziemsko smaczna, warto zastosować jeden, prosty trik. Nauczyła mnie go moja babcia, która była prawdziwą mistrzynią gotowania. Aby zupa ogórkowa miała wyjątkowy, głęboki smak, warto przed dodaniem do wywaru podsmażyć na maśle starte ogórki kiszone. Ten prosty trik sprawia, że zupa nabiera intensywniejszego aromatu i delikatnej, lekko maślanej nuty, która doskonale komponuje się z kwaśnym smakiem ogórków. Podsmażanie pozwala także wydobyć z ogórków więcej smaku i sprawia, że zupa staje się bardziej wyrazista.

O czym pamiętać, przygotowując zupę ogórkową?

Gotując zupę ogórkową, nie można zapominać o przyprawach, które nadadzą jej wspaniałego aromatu. Warto dodać na przykład odrobinę majeranku, który jeszcze bardziej podkreśli smak ogórków. Ciekawym dodatkiem będzie też odrobina czosnku. Nie można zapomnieć o soli, ale warto dodać ją ostrożnie, ponieważ kiszone ogórki same w sobie są dość słone. Ogórki wyjęte prosto ze słoika mogą być bardzo słone, dlatego przed starciem warto je opłukać. Najlepiej ścierać je na grubych oczkach tarki – użycie drobnych może sprawić, że powstanie „wodnista pulpa”. Choć nie zmieni to smaku zupy, to będzie ona wyglądać znacznie mniej apetycznie.

