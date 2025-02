Ten chleb rujnuje zdrowie. Cukrzyca to tylko jeden z problemów. Zobacz, czy masz go w kuchni

Chleb zajmuje bardzo ważne miejsce w polskiej kuchni. To nieodzowny dodatek do kanapek, zup, a także sosów. Polacy chętnie sięgają po pieczywo tostowe. Jest tanie, łatwo dostępne i łatwe w użyciu (nie trzeba go kroić). Ma też jednak swoją „ciemną stronę”. Sprzyja przybieraniu na wadze i zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, które zagrażają zdrowiu i życiu.

To najgorszy chleb, jaki można kupić

Najgorszym wyborem – z dietetycznego punktu widzenia – jest pszenny chleb tostowy. Pieczywo tego typu dostępne w sklepach ma na ogół znikome wartości odżywcze. Praktycznie nie zawiera błonnika. Znajdziemy w nim za to spore ilości tłuszczu (w tym nasycone kwasy tłuszczowe) i cukru, a także emulgatory, regulatory kwasowości i konserwanty. Ten skład czyni go jednym z najgorszych i najbardziej kalorycznych produktów spożywczych. Kromka chleba tostowego o wadze 30 gramów może dostarczać nawet 90 kcal. Jeśli dorzucimy do niego dodatki w postaci masła, wędliny i ser, stworzymy istną „bombę kaloryczną”.

Wydaje się, że zjedzenie jednej porcji tostowego pieczywa nie wyrządzi nam dużej krzywdy. To prawda. Należy jednak pamiętać, że tego typu chleb z reguły nie zapewnia uczucia sytości (z uwagi na małą zawartość błonnika pokarmowego). Dlatego zazwyczaj jedna kromka nie wystarczy, by zaspokoić głód. Potrzeba ich znacznie więcej, co z kolei niesie za sobą wiele różnego rodzaju zagrożeń. Pszenne pieczywo tostowe spożywane w dużych ilościach sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy otyłość.

Eksperci przestrzegają również przed częstym jedzeniem podpiekanego chleba tostowego. Takie pieczywo cechuje bowiem duża zawartość akrylamidu. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer – IARC) zaklasyfikowała ten związek jako czynnik kancerogenny, czyli taki, który może sprzyjać powstawaniu nowotworów. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, że ma on działanie neurotoksyczne. Uszkadza ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Jakie pieczywo tostowe wybierać?

Eksperci radzą, by ograniczyć spożycie chleba tostowego do minimum. Jeśli lubisz tego typu pieczywo, zwracaj baczną uwagę na jego zawartość. Wybieraj produkty z jak najkrótszym i jak najprostszym składem. Najlepiej sprawdzi się chleb tostowy z mąki graham. Znajdziemy w nim bowiem więcej błonnika pokarmowego i mikroelementów niż w innych artykułach spożywczych z opisywanej kategorii.

