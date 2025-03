Dodajesz natkę pietruszki do rosołu? Zamień ją na ten składnik – smak i zdrowie zyskają podwójnie

Co dodać do rosołu, by wzbogacić jego smak? Lista produktów, które świetnie odnajdą się w zupie, jest długa. Na jej czele stoi pewien znany, choć niedoceniany składnik. Chodzi o roślinę z rodziny selerowatych. Ta zielenina z powodzeniem może zastąpić osławioną natkę pietruszki. Pod pewnymi względami przewyższa ją znacząco. Ma intensywny zapach i cytrusowy, lekko pikantny smak, a także mnóstwo cennych właściwości.

Co dodać do rosołu zamiast natki pietruszki?

Doskonałym zamiennikiem natki pietruszki w rosole jest kolendra. Wyróżniają ją dwa rodzaje liści. Dolne mają ząbkowane brzegi, a górne – piórkowate „wcięcia”. Liście kolendry zawierają wiele cennych związków bioaktywnych. Są źródłem olejków eterycznych, głównie linalolu i geraniolu, którym zawdzięczają swój charakterystyczny smak i zapach. W ich składzie znajdziemy również niewielkie ilości białka i błonnika, związki fenolowe, a także sporo witamin i minerałów (potas, żelazo, wapń, magnez, witaminę K etc.). Ta niepozorna roślina dostarcza również przeciwutleniaczy, takich jak kwercetyna czy kaempferol.

Dlaczego warto sięgać po kolendrę?

Związki zawarte w kolendrze neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. Wzmacniają mechanizmy obronne organizmu i ułatwiają walkę z infekcjami. Łagodzą stany zapalne. Działają bakteriobójczo oraz przeciwgrzybiczo. Obniżają stężenie „złego cholesterolu” i pomagają w ustabilizowaniu stężenia glukozy we krwi. Tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu rozmaitych chorób, na przykład miażdżycy, cukrzycy typu drugiego, zawału serca, nadciśnienia tętniczego czy udaru mózgu.

Kolendra wspiera również funkcjonowanie układu trawiennego. Wydłuża uczucie sytości po posiłku. Usprawnia perystaltykę jelit. Pomaga też w uporaniu się z wieloma dolegliwościami gastrycznymi. Niweluje wzdęcia, bóle brzucha oraz uczucie ciężkości, które mogą wystąpić na przykład po zbyt obfitym jedzeniu.

Czytaj też:

Odkryj sekret mistrzowskiego bulionu. Tylko ten kawałek mięsa da idealny smak i zdrowotne korzyściCzytaj też:

Najgorszy moment na jedzenie pomidorów. Sprawdź, kiedy mogą zaszkodzić zdrowi