Najgorszy moment na jedzenie pomidorów. Sprawdź, kiedy mogą zaszkodzić zdrowi

Pomidory są niezwykle cennym składnikiem codziennej diety. Dostarczają sporej dawki likopenu, a także mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi potasu, żelaza, magnezu, wapnia czy miedzi. Przeprowadzone badania dowodzą, że mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce wielu chorób, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym. Nie zawsze jednak pomidory pozytywnie działają na ludzki organizm. W pewnych okolicznościach mogą mu poważnie zaszkodzić. Sprawdź, kiedy lepiej ich unikać i dlaczego.

Kiedy lepiej nie jeść pomidorów?

Eksperci radzą, by nie jeść pomidorów na czczo. Zawierają one bowiem kwasy, które mogą podrażniać błonę śluzową żołądka i wywoływać wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak na przykład zgaga, bóle brzucha, wzdęcia, mdłości czy uczucie pieczenia w przełyku. Dotyczy to zwłaszcza osób z wrażliwym układem pokarmowym. Co więcej, spożywanie przywołanych produktów „na pusty żołądek” nierzadko nasila objawy choroby wrzodowej czy refluksowej.

Warto zauważyć, że pomidory zawierają histaminę. Osoby z nietolerancją na ten związek nie powinny ich spożywać. Mogą bowiem wywołać negatywną reakcję ze strony organizmu i doprowadzić do wystąpienia wielu przykrych objawów. Chodzi między innymi o dolegliwości gastryczne, bóle i zawroty głowy, uderzenia gorąca, wahania nastroju, drażliwość, zaczerwienie i świąd skóry, pokrzywka czy zaburzenia rytmu serca.

W jakiej postaci pomidory są najzdrowsze?

Najlepiej na organizm działają pomidory w postaci koncentratu. To właśnie on zawiera bowiem najwięcej cennego likopenu – aż 25 mg w 100 gramach. Dla porównania ta sama porcja świeżych produktów dostarcza tylko 4 mg wskazanego przeciwutleniacza. Należy jednak pamiętać, by włączać do jadłospisu wyłącznie przetwory pomidorowe dobrej jakości, bez sztucznych barwników, aromatów, regulatorów kwasowości czy wzmacniaczy smaku.

